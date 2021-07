Puig defiende que el operativo para la llegada del ferri con estudiantes está "absolutamente coordinado"

Así lo ha explicado el president en Quart de Poblet, donde ha visitado la base de la ONU junto a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

En este sentido, ha indicado que habrá una serie de autobuses provenientes de las comunidades autónomas que son originarios estos jóvenes. En su mayoría son andaluces, de donde habrá cinco autobuses, y también madrileños y gallegos.

Puig ha destacado que subirán a estos autobuses de manera organizada, y que se llevará a cabo con una logística "sencilla y de máxima seguridad". "También hay por si hiciera falta, a ambulancias medicalizadas, pero en este momento no parece que vaya a haber ningún tipo de problema, porque las personas que van en ese barco están en un estado salud razonable".

Respecto a la sentencia que ha levantado el aislamiento preventivo en Baleares, Puig ha señalado que los autos "hay que acatarlos" y aunque no cree que sea beneficioso, ha pedido no "generar más ruido sobre esto".

Para Puig, "lo que sí que es necesario es mantener la prudencia y la cautela, porque estamos en pandemia". "Es verdad que estamos mucho mejor, que no se traslada al ámbito hospitalario con la virulencia que se trasladaba en otras olas, pero efectivamente estamos en pandemia y no podemos prescindir de la mascarilla en espacios en los que no haya suficiente distancia".

"Los jóvenes han hecho un gran esfuerzo en este tiempo, pero tenemos que apelar a la buena voluntad de todos para divertirse, pero con la las condiciones que tenemos de momento, que no son de normalidad", ha agregado.

COORDINACIÓN

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha indicado que "evidentemente hay una coordinación con todas las comunidades autónomas" dado que "llega al puerto de València y luego tienen que seguir su destino hacia las comunidades hacia donde residen".