La Junta invierte casi 28.000 euros en dotar los juzgados de Huéscar con una sala Gesell

En la provincia, son tres los espacios puestos en marcha por el actual Gobierno de la Junta, ya que en Granada no existía ninguno disponible. "A la llegada de este nuevo Gobierno no existía ninguna sala de este tipo en toda la provincia. Pero ahora disponen de este y de dos puntos más que dan servicio a los partidos judiciales de alrededor, para que las víctimas estén más protegidas en sus declaraciones y que no tengan que realizar largos desplazamientos", ha explicado el delegado de Justicia, Enrique Barchino, quien ha inaugurado la sala Gesell de Huéscar.

Estas salas están divididas en dos habitaciones separadas por un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. Están dotadas de sistema de grabación de audio y vídeo, así como interconectadas por audio con la zona de observación, lo que permite la interactuación del juez con la persona que está realizando la diligencia.

Existe también la posibilidad de realizar la observación remotamente a través de videoconferencia desde la sala de vistas. Con la puesta en marcha de esta nueva sala Gesell "se evita la exposición a múltiples interrogatorios de las víctimas vulnerables, con lo que evitamos la doble victimización. Así pueden realizar su declaración en un entorno más amable, sin tener que rememorar los sucedido varias veces e incluso años después en un juicio, ya que se realiza lo que se llama una prueba preconstituida", ha explicado Barchino.

La inversión realizada ha ascendido a casi 28.000 euros, entre las obras que ha sido necesario ejecutar, con un coste de 7.666,66 euros, y el equipamiento informático (14.089,45 euros). Unos fondos que en gran parte provienen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.