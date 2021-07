Oropesa (PP), nuevo alcalde de Benacazón, tras prosperar la moción de censura contra Carmona (PSOE)

De este modo, ha salido adelante este nuevo gobierno con el apoyo de PP, Cs y los dos concejales de IU/Adelante para los que Izquierda Unida ya había pedido al Consistorio que los declarara no adscritos al no contar con autorización para la citada maniobra. Este gobierno tripartito otorgará delegaciones municipales para todas estas fuerzas, mientras que la Alcaldía será un año para el popular Pedro Oropesa y el siguiente para Manuel Ortiz, el que fuera primer teniente de alcalde por IU en el Gobierno de coalición.

En este marco, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha subrayado que se está "de enhorabuena en el PP y en Benacazón porque Oropesa se acaba de proclamar como alcalde y se ha sido capaz de ponernos de acuerdo tres fuerzas políticas distintas con un solo fin en común que es el bienestar de los vecinos". También, hace mención a que se ha "salvado además esa sombra de duda o sospecha sobre la imputación de la alcaldesa y esa petición de inhabilitación de ocho años de la Fiscalía por un presunto caso de corrupción", haciendo así referencia al juicio promovido en contra de la hasta ahora alcaldesa por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la contratación de un antiguo concejal del PSOE en la Mancomunidad Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

"Estamos convencidos de que este nuevo gobierno tendrá mucho acierto y de que Benacazón suma un gobierno amplio, con muchas formaciones muy distintas que van trabajar por el futuro y van a dar estabilidad al municipio", ha dicho.

De su lado, Carmona afirma que se ha llegado a esta situación porque "Adelante puso una denuncia antes de pactar con nosotros en 2019 buscando una imputación en algo que no tengo responsabilidad alguna". "Interponen la denuncia por un contrato firmado en la Mancomunidad del Guadalquivir en la que recomendé a una persona, pero yo no tengo poder para firmar ese contrato, que se hace en la mancomunidad. Si yo no tengo responsabilidad, yo no voy a dimitir por un hecho prescrito además hace más de diez años", asegura.

Considera que tiene el apoyo de su grupo y de su partido y que a partir de ahora trabajará haciendo "una oposición dura, sin darles ni un día de gracia". "Seguiremos trabajando por nuestro pueblo después de que hayamos sido la lista más votada", subraya, advirtiendo de que "los de dos ediles de Adelante son tránsfugas y su partido los ha expulsado, pero lo han hecho tan de pincelada, como medida cautelar y temporal, que eso no ha permitido a la secretaría pasarlos a los no adscritos". "De cara a todo el pueblo son unos tránsfugas", concluye.

"UNA TRAICIÓN A LOS VECINOS"

En la misma línea, la secretaria del PSOE sevillano, Verónica Pérez, ha advertido de que "se está viviendo una traición a los vecinos de Benacazón porque esta acción no responde a los intereses del pueblo sino únicamente a intereses particulares de algunos concejales que son tránsfugas y ante los que el PP y Cs se han aliado y les han dado cobijo". "Es una clara muestra de saltarse toda la ética que unos partidos demócratas deberían tener. Se vive una traición que esto no está en la cabeza de ninguno de los que lo protagonizan el interés del pueblo", sentencia.

Para la socialista, "un pueblo tranquilo, que tenía estabilidad con un gobierno local sólido, con una alcaldesa trabajando y al lado de los vecinos, hoy se encuentran la sorpresa de estar en la incertidumbre ante un pacto antinatura y con dos tránsfugas sentados en el sillón de concejales y que ahora formarán parte del gobierno".

"Es un auténtico despropósito, una injusticia que los vecinos valorarán en su justa medida cuando lleguen las elecciones municipales. Es un día triste para el pueblo y todos asistimos atónitos a una situación que no tenía que haberse producido nunca. el PP y Cs dan hoy una muestra más, aquí en Benacazón, de que les importan poco los intereses de la gente. Lo que hay hoy aquí es un reparto de sillones", avisa.