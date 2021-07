Cvirus.- El CVJ denuncia la "criminalització" que està patint el col·lectiu jove i demana accelerar la seua vacunació

"Aquestes dades s'han interpretat com una conseqüència directa de la irresponsabilitat que des dels poders públics i els mitjans de comunicació s'atribueix a les persones joves pel simple fet de ser joves. No obstant açò, és normal que aquesta franja d'edat acumule més contagis actualment atés que es tracta del grup d'edat amb un menor percentatge de persones vacunades", ha assegurat la presidenta del CVJ, Cristina Martínez, en un comunicat.

En aquesta línia, assenyala que només un 8,1% de la població jove valenciana d'entre 20 i 29 anys està vacunada amb pauta completa (un 10% a escala estatal), una xifra que disminueix fins al 0,4% en el grup de 12 a 19 anys (un 0,6% a escala estatal), segons dades del Ministeri de Sanitat.

Per a Martínez, el macrobrot de Mallorca en joves de viatges de final de curs i que afecta a al voltant de 1.500 persones d'entre 18 i 20 anys, és un incident "injustificable" que respon l'incompliment de les mesures de seguretat i higiene per part de les persones assistents, però també de les empreses organitzadores".

"No es pot utilitzar aquest fet, protagonitzat per una minoria, per a culpabilitzar i estigmatitzar a tota la joventut, un col·lectiu que comprèn des dels 12 als 30 anys i on conviuen moltes realitats diverses", ha afegit Martínez.

OCI ALTERNATIU

Així mateix, considera que "l'escassa oferta d'oci alternatiu, més enllà del tradicional oci nocturn", es constitueix com "una de les principals causes de la celebració de botellons entre la joventut".

"Des del CVJ hem reclamat l'aposta decidida de les institucions públiques per activitats d'esplai destinades a les persones joves que representen una alternativa real a l'entreteniment nocturn, com són les activitats que duen a terme les entitats d'educació no formal", ha reivindicat la presidenta del CVJ.

Cristina Martínez ha assenyalat també com a part de la solució "la necessitat d'accelerar la vacunació entre les persones joves en el territori valencià", com ja han fet les comunitats autònomes de Balears, Catalunya i Múrcia.

De la mateixa manera, el CVJ aposta per la implementació d'un sistema "més flexible" per a demanar cita prèvia per a la vacunació, sobretot davant l'estiu, però també per a "adaptar el procés a les circumstàncies personals".