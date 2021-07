Una il·lustració de Paco Roca convida a gaudir de "l'edén" de les platges de València

'L'edén està a València' és el lema que il·lustra el cartell dissenyat pel dibuixant, que ha sigut presentat aquest dijous en la platja del Cabanyal amb el propi Roca i l'edil de Platges, Giuseppe Grezzi, segons ha informat el consistori en un comunicat.

L'objectiu és "convidar a la ciutadania i a visitants a gaudir d'aquest espai que, anunciat com un paradís terrenal, compta amb un dispositiu especial que inclou novetats de servici, i que mantindrà pautes per a la prevenció i contenció de contagis de covid-19".

Giuseppe Grezzi ha explicat que, en encarregar aquest treball a Paco Roca, "l'objectiu era que el dibuixant fera un joc amb el seu magnífic últim treball 'Regreso al Edén', que precisament té com portada una il·lustració situada en la desapareguda platja de Natzaret". "Aquesta platja va ser el paradís per a moltes famílies i les platges que tenim en l'actualitat són el paradís per a moltes altres i, per açò, cal gaudir-les, cuidar-les i preservar-les", ha afegit.

El cartell 'El Edén está en València' recrea una imatge de les platges de la ciutat amb l'estil personal de l'autor d'obres com a 'Arrugas', 'Los Surcos del Azar', 'El Invierno del Dibujante', 'La Casa' o el seu recent 'Regreso Al Edén'.

En paraules de Paco Roca, "representa el que són les platges de la ciutat, amb el seu ambient festiu i tan valencià, que és un xicotet edén i que tant hem trobat a faltar els i les valencianes durant l'últim any". El cartell es podrà veure, a partir del pròxim dilluns, en diferents suports publicitaris.

La Regidoria ha publicat un nombre limitat d'exemplars, i qui ho desitge pot arreplegar un, gratuïtament, en el servici de Bibliomar, emplaçat en la platja del Cabanyal, de dilluns a divendres en horari de 10.00 a 15.00 hores.