Janez Jansa, el 'Trump europeo' al que comparan con Tito y que encabeza desde hoy la Unión Europea

Cuando te llaman el Trump europeo es que tu deriva quizás no sea la que mejor se adapte a la Unión Europea. Ese es Janez Jansa, el primer ministro esloveno que ahora está en el foco porque su país preside desde este jueves y hasta diciembre el Consejo de la UE, y aunque su labor no va mucho más allá de marcar las prioridades sí que le podría servir para colocar el discurso. Un mensaje que no cala en Bruselas por ser, por una parte, cercano a los postulados de la Hungría de Orbán y, por otro, demasiado histriónico.

Jansa era en 1991 el carismático ministro de Defensa bajo cuyo mando las fuerzas eslovenas resistieron al Ejército yugoslavo hasta que, tras diez días de combate, se cerró un alto el fuego que supuso, en la práctica, el reconocimiento de la independencia de Eslovenia. Igual que Orbán, empezó siendo un liberal favorable a la independencia de su país, y ahora se acerca cada vez más a los postulados de la extrema derecha.

Su herramienta fundamental de trabajo es el Twitter, que utiliza básicamente para atacar a los medios y a los periodistas que son críticos con sus mensajes o con sus políticas. Tanto es así que se ha ganado el apodo de Twito, en comparación con el dictador yugoslavo Tito. Hace solo unos meses atacó duramente a los redactores de un reportaje en el medio Político que le situaba precisamente en el espectro de Hungría y Polonia. Será por motes: a Jansa le consideran, sobre todo, "el hermano pequeño de Orbán".

Su 'programa' se basa fundamentalmente en tres patas: la ya mencionada aversión a la prensa libre, y también las ideas anti élites y los postulados antiinmigración. De hecho, es un firme defensor del control de fronteras y llegó a decir que Hungría es un país "seguro" por las políticas que aplica contra los migrantes, mientras criticó las "puertas abiertas" de otros Estados miembros como Bélgica.

La Comisión Europea y numerosas organizaciones internacionales han condenado los sistemáticos ataques de Jansa contra la prensa independiente. El primer ministro también ha sido acusado de vulnerar la independencia de la Justicia al obstruir la elección de fiscales, algo por lo que dimitió la ministra de Justicia de su coalición. Y es que ese es el punto débil de Jansa: no cuenta con mayoría parlamentaria, por lo que su discurso y sus planes encuentran frenos importantes. Es más, hace solo unos meses salvó por los pelos una moción de censura y en 2022 tendrá una nueva cita con las urnas, para la que es favorito. La oposición eso sí avisa de que "quiere perpetuarse en el poder".

De hecho, hay que recordar que Jansa resucitó políticamente en las elecciones de 2018, cuando ya había adoptado las tesis populistas y tiró de argumentario trumpista hablar sin tapujos de supuestas manos en la sombra que intentaron acabar con su carrera política. Sin embargo, la falta de aliados dejó el gobierno en manos del centro-izquierda y no fue hasta 2020 cuando el SDS pudo presentar una fórmula alternativa de cuatro partidos con una mayoría en el Parlamento.

"Habrá que estar atentos", alertan fuentes de la Comisión consultadas por 20minutos. Y es que en Bruselas están preocupados, porque temen que Jansa use la presidencia del Consejo para impulsarse como líder y tratar de acallar a sus opositores, que por supuesto incluyen a los medios. Alemania y Portugal han dejado un buen legado al frente de los 27, Berlín con el acuerdo para el fondo de recuperación y Lisboa, entre otras cosas, con el acuerdo para el certificado Covid que ya ha entrado en vigor. Ahora Eslovenia coge el testigo con bastante trabajo por delante pero con una voluntad de liderazgo muy cuestionable.

Un alumno aventajado

Jansa ha terminado su evolución en esta última etapa como primer ministro, pero antes tuvo otras dos, entre 2004 y 2008 y entre 2012 y 2013, y entonces se convirtió en un alumno aventajado. Durante su primer periodo se confirmó la entrada de Eslovenia en la UE y tardó apenas una década en llevar a cabo una importante transformación económica del país. Es una referencia para la integración del Este, al menos en términos económicos...pues a nivel político hay muchas más dudas, igual que sucede con Hungría y Polonia.