Cvirus.- Barceló no contempla una quarta onada però adverteix que el 63% dels brots són d'origen social

"Precisament eixe major nombre de brots que tenim ara es localitzen, en la seua majoria, en un 63% en l'àmbit social i un 28% en l'àmbit familiar de persones no convivents", ha detallat Barceló. Així s'ha pronunciat a Alacant en un fòrum organitzat pel Club Información, UA, CEV i Baleària, on ha exposat que els nous contagis s'estan confirmant en aquesta franja d'edat "a causa de la mobilitat, a la interrelació social i, per descomptat, a eixa fatiga pandèmica que està mostrant part de la societat".

En la mateixa línia, ha demanat "responsabilitat" a les entitats i persones que organitzen festes de finalització de curs i que porten "molta prudència" després de l'ingrés en l'UCI d'un jove a Elx que va participar en un viatge a Mallorca després de finalitzar batxillerat.

Preguntada sobre si es pot confirmar l'existència d'una quarta onada de coronavirus a la Comunitat, ha descartat aquesta circumstància però ha indicat que "evidentment les dades indiquen que estem pujant el nombre de contagis a la Comunitat Valenciana".

"Per a poder determinar la fase en la qual ens trobem hem de tindre en compte l'hospitalització, la positivitat de les proves, l'ocupació de les UCI i dels llits", ha explicat Barceló qui ha afegit que en aquests moments "que tenim protegits als majors" el que ha passat és que "s'ha traslladat tot a les edats d'entre 15 i 29 anys".

D'altra banda, preguntada sobre si la Conselleria s'ha plantejat alguna mesura per a controlar les celebracions de finalització de curs, Barceló ha recordat que existeix una resolució en vigor que estableix que no es poden celebrar festes sense unes determinades mesures i ha indicat que "algunes coses es poden fer, però evidentment mantenint totes les mesures si no volem que aquesta situació es complique".

"Hem vist imatges gens eloqüents de persones sense mascaretes, sense distància de seguretat i sense la prudència deguda. Jo li demane aquesta responsabilitat als qui organitzen aquestes festes, ja siga una institució, administració local o els joves, els demane que porten molta prudència", ha exposat.

En aquesta línia, ha assenyalat que s'acaba de conéixer que un jove de 17 anys ha complit els 18 anys en l'UCI: "Un jove que es va marxar a Balears i gens més tornar va començar amb símptomes de coronavirus i pneumònia bilateral. Tal vegada hem de fer amb ells un pla de comunicació en positiu perquè el que estem també intentant és que ells es facen responsables de la seua pròpia salut, i al seu torn protegisquen a la resta de ciutadans i ciutadanes", ha assenyalat Barceló.

MASCARETES

En un altre ordre d'assumptes, preguntada per si considera que suprimir l'ús de la mascareta en espais oberts pot suposar una "falsa seguretat" en un moment de relaxació de mesures preventives, Barceló ha reconegut que és una mesura "controvertida".

"Evidentment és una mesura controvertida. És cert que molts experts ja aconsellaven que es retirara la mascareta a l'aire lliure i per tant, m'imagine que es va tindre en compte aquesta situació", ha indicat, i ha afegit que ella va plantejar al Ministeri la necessitat que aquesta decisió "no fóra unitària i que es deixara a les Comunitats Autònomes regular l'ús de la mascareta perquè cadascuna tenim una incidència, uns nivells, sabem on tenim els focus i es produeixen els brots".

D'aquesta forma, ha explicat que va demanar que la competència quedara en mans de les comunitats autònomes però ha ressaltat que la mascarilla està regulada per una Llei i "hauríem d'haver derogat l'article d'eixa llei per a poder assumir les competències del seu ús".

No obstant açò, ha insistit que es tracta d'una preocupació, no només per a la conselleria de Sanitat sinó també per al president Ximo Puig que també ha traslladat a la ciutadania" i així s'ha fet constar en la resolució. "És necessari i recomanable portar la mascareta en les zones urbanes a excepció de les platges i espais naturals", ha culminat.

REFORÇOS I VACACIONS

Així mateix, preguntada sobre el reforç de facultatius en centres de salut i la manca de metges per a les substitucions, Barceló ha reconegut que existeix un problema a causa que "no tenim mèdics i tenim moltes dificultats per a les substitucions".

"Hem invertit més de 65 milions d'euros per a reforç i pla de vacacions amb 7.000 contractacions, però és cert que tenim un problema: no tenim mèdics i tenim moltes dificultats per a les substitucions", ha explicat, i ha assenyalat que està costant trobar "alguns perfils".

Per a Barceló, es tracta d'un problema que se'ns està donant en totes les comunitats autònomes perquè està esgotada la borsa i estem desitjosos que en el moment que un metge o un facultatiu estiga a disposició poder incorporar-ho immediatament a eixe pla de vacances i pla de reforços".