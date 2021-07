Del espejo retrovisor a la mesa de juegos de viaje: todo lo que necesitas para viajar con niños (¡y sobrevivir!) este verano

Las vacaciones de verano en familia son uno de los momentos más esperados, al tiempo que también son de lo más estresantes, al menos en momentos previos hasta que llegamos a nuestro destino. Sobre todo, si el viaje es con niños pequeños. Con ellos, además de nuestro equipaje, debemos llevar un sinfín de pertenencias para las necesidades que estos tengan, desde las muselinas para abrigarles en caso de que refresque hasta todo un arsenal de pañales para la higiene de los niños (a no ser que estemos inmersos en la Operación Pañal).

Claro que hay veces que solemos llevar más de las necesarias, provocando que tengamos que convertir nuestro maletero en un tetris para que entre todo. Por ello, en 20deCompras hemos seleccionado tres productos básicos para viajar con niños. Versátiles y útiles para no invertir en nada que no merezca la pena o que no vayáis a usar. ¿Listos para disfrutar del verano?

Tres básicos para viajar con niños

- Espejo retrovisor para vigilarlos durante el trayecto. Los viajes en coche pueden suponer una gran carga para los más pequeños y, por ello, deben estar entretenidos o incluso dormidos para que sea más llevadero. Sea cual sea la opción escogida, podemos controlar sus movimientos con este espejo retrovisor que nos permite ver los asientos traseros incluso aunque el pequeño esté de espaldas.

Este espejo permite controlar a los niños. Amazon

- Mesa de juegos portátil plegable. Para que los más pequeños se entretengan, esta mesa portátil puede sernos de gran ayuda, puesto que se acopla a un asiento de coche, tren o avión. Incluye un tablero de juego, una pluma y una gran variedad de bolsillos para poder almacenar todas las pertenencias de los niños. Es impermeable y tiene bordes protegidos para mayor seguridad.

Esta mesa mantendrá entretenidos a los niños. Amazon

- Maleta correpasillos. Conseguir que los más pequeños lleven sus propias pertenencias es misión imposible, a no ser que optemos por esta maleta que, a su vez, funciona como correpasillos. Este modelo tiene forma de moto y gran capacidad de almacenaje en su interior.

Esta maleta es, además, un correpasillos para los niños. Amazon

