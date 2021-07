Cvirus.- El sector de la música en viu expressa la seua "decepció" pel "nul avanç" en les condicions de desescalada

Empreses vinculades a l'organització d'aquests esdeveniments argumenten que, "en una situació d'avanç de la pandèmia controlada, amb un calendari de vacunació que progressa de manera òptima segons els plans establits per la Generalitat i en un àmbit que s'ha demostrat segur i que no ha confirmat cap cas de contagi des de l'inici de la crisi sanitària, no s'entén per què no s'han respectat les condicions de desescalada que la Conselleria de Sanitat havia consensuat i pactat amb les principals associacions professionals".

Dins d'aquestes, es troben l'Associació de Promotors Musicals (MusicaProCV), l'Associació de Promotors de Grans Festivals (PROFEST), l'Associació de Promotors de Festivals (PROMFEST) i la Federació d'Oci i Turisme (FOTUR).

Segons afirma el col·lectiu en un comunicat, el sector es va reunir a la fi de maig amb la consellera Ana Barceló i l'equip tècnic de Salut Pública de la Generalitat per a establir les pautes de desescalada en la gestió dels esdeveniments musicals durant l'inici de l'estiu a la Comunitat. Allí, apunten, es van fixar les mesures perquè les empreses promotores pogueren activar amb garanties de viabilitat el desenvolupament dels més de 300 concerts que hi ha programats per a l'estiu al nostre territori, amb el compromís d'anar revisant aquestes mesures cada 15 dies.

Entre les condicions "pactades i que havien d'haver-se aprovat a mitjan juny", recalquen els promotors, figuraven l'ampliació dels aforaments dels recintes, amb un primer augment de sectors fins a aconseguir les 5.000 persones, amb espais diferenciats on progressivament es permetera l'assistència de públic dempeus i la de públic assegut, flexibilitzar la mobilitat del públic i que poguera alçar-se per a ballar sense moure's de la zona del seu seient, i desplaçar-se fins a la zona de restauració del recinte i poder tornar a consumir des de la seua cadira.

"Tots aquests avanços havien de produir-se des del més absolut compliment de la normativa vigent en tot el relatiu a l'ús de mascaretes i el respecte de les distàncies de seguretat, accessos, evacuació i flux d'assistents. Es tractava dels primers passos en l'avanç d'una desescalada que havia de revisar-se cada dos setmanes i reconduir o incorporar noves mesures en funció de l'evolució", asseveren les entitats, que lamenten que la titular de Sanitat haja fet "cas omís".

"PERILLA L'ESTABILITAT"

En aquest punt, destaquen que "tots els cicles i festivals musicals programats per a aquest estiu han realitzat enormes esforços econòmics i logístics per a adaptar les seues programacions, infraestructures i organització als protocols que el Covid-19 ha imposat", per la qual cosa adverteixen que, "si no s'ofereix la possibilitat que els concerts, a més de ser segurs, puguen ser viables, els milers de llocs de treball que genera la música en directe a la Comunitat Valenciana durant l'estiu, veuen perillar greument la seua estabilitat".

"El sector de la música en directe ha sigut dels més castigats per la pandèmia en 2020, generant pèrdues de més de 100 milions d'euros. Per açò la indústria musical considera que és de vital importància que es complisquen els acords pactats", conclouen.