Barceló descarta avançar la vacunació als joves, que es manté a l'agost per al grup de 30 a 20 anys

La consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, ha afirmat aquest dijous que es manté la segona setmana d'agost com a data per a començar la vacunació dels joves entre els 30 i els 20 anys, amb el que es descarta avançar la data per a immunitzar a les persones d'entre els 16 i 30 anys, malgrat les últimes dades de contagis a la Comunitat Valenciana.

Barceló s'ha pronunciat en aquests termes en un fòrum organitzat pel Club Información, UA, CEV i Baleària, on ha afirmat que 160.000 persones rebran la pauta completa amb AstraZeneca després de la decisió d'avançar la segona dosi a la desena setmana.

A preguntes sobre si el seu departament s'ha plantejat modificar els terminis de vacunació de les persones d'entre els 16 i 30 anys davant la progressió dels contagis a la Comunitat, Barceló ha descartat aquesta opció però ha ressaltat que demanen "responsabilitat" als joves d'eixa franja d'edat.

"Ahir vam tindre un consell interterritorial i se'ns va demanar pronunciar-nos; no anem a avançar la vacunació als més joves però sí els demanarem responsabilitat", ha indicat, i ha afegit que no es pot avançar en els grups de vacunació "quan al setembre començarà la universitat i els alumnes han d'estar vacunats, a més de que les edats estan precisament en l'etapa que no es pretén avançar".

Així mateix, ha detallat que "en la segona setmana d'agost començarem la vacunació entre els 30 i els 20 anys. Espere que eixe ritme ens porte a concloure el procés al més prompte possible en funció de les dosis que reba la Comunitat".

D'altra banda, preguntada sobre si se sent "satisfeta" pel nivell de vacunació que registra la Comunitat fins a hui, Barceló ha explicat que quan es va plantejar l'estratègia la Comunitat Valenciana va rebre menys dosi perquè la "prioritat" era "atendre i administrar les vacunes als majors" i hi ha comunitats autònomes que tenen un "envelliment extraordinari" de la població.

"Quan es va plantejar l'estratègia es desconeixia el nombre de dosis que anàvem a rebre. El Ministeri va fixar aleshores el grup d'edat com el nombre a tindre en compte per a remetre les vacunes, perquè hi ha comunitats autònomes que tenen un envelliment extraordinari i, per tant, un major nombre de persones a protegir i unes altres teníem menys persones en eixe grup per a vacunar", ha exposat.

Igualment, ha sostingut que, passada eixa fase en la qual algunes comunitats "van rebre més vacunes per a poder atendre a aquestes persones", es va passar a un altre estadi en la qual, pel nombre de població, rebem més vacunes per a poder administrar-les.

"Estem en un Sistema Nacional de Salut cohesionat i solidari que ha atès als majors visquen on visquen", ha afegit Barceló que també ha assenyalat que "és cert que tenim un població jove de les més altes": "Entre 20 i 30 anys tenim més d'un milió de joves i estem avançant en la vacunació en funció del nombre de dosis".

Ralentització per Astrazeneca

En la mateixa línia, Barceló s'ha referit a la paralització de la segona dosi d'AstraZeneca com una circumstància que va afectar al procés de vacunació. "El que ha ralentit la vacunació ha sigut l'edat de 60 a 69 anys que s'estaven vacunant amb AstraZeneca fins que es va paralitzar", ha afirmat.

"Vam avançar en 65 a 69 anys amb Pfizer i, per tant, AstraZeneca es va quedar ací fins que el Ministeri indicara a qui se li havia d'administrar aquesta vacuna", ha afirmat.

Així les coses, la consellera ha assenyalat que "nosaltres el que hem fet ha sigut avançar la vacunació a les 10 setmanes entre 60 i 65 anys, així com als grups que estaven pendents, per la qual cosa la setmana que ve vacunarem a 160.000 persones amb AstraZeneca avançant així la pauta marcada de les 12 setmanes".

Barceló ha destacat que la col·laboració per a la vacunació ha sigut "extraordinària" i ha agraït a CEV i CEOE la proposta de col·laborar perquè la coordinació "ha funcionat molt bé".