Ayuso defiende la Oficina del Español que dirigirá Cantó: "No es un chiringuito, llevo dos años anunciando el proyecto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves la creación de la Oficina del Español, que estará gestionado por Toni Cantó, el exportavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, señalando que "no es un chiringuito" porque no lo ha creado expresamente para él, y porque lleva "dos años anunciando este proyecto".

"Me sorprende que se mire con tanta lupa director a director toda la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no se haga con el resto de las 17 comunidades autónomas o con el propio Gobierno de España. Este proyecto lo he ido anunciando desde curso universitario hace dos años, en el debate de investidura, en todas mis intervenciones en campaña", ha declarado Ayuso ante los medios, tras inaugurar la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial.

En este sentido, ha puesto el foco en que este jueves se ha conocido que el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, "ha batido el récord en cargos de confianza con 764 asesores, superando el máximo histórico" de su propio Gobierno y suponiendo "un incremento del 27% en cargos".

Del mismo modo, la mandataria ha incidido en que "actualmente el 90%" de los ministerios están ocupados por "socialistas" y ha recordado que son "23 los ministerios".

"Creo y quisiera que se mirara con la misma lupa todos los nombramientos que se hacen en todas las administraciones, empezando por los amigos del presidente, los compañeros de clase del presidente y todos los nombramientos que se están haciendo en otras comunidades", ha declarado.

Ayuso ha puesto énfasis en señalar en que a veces percibe "que la diana se está poniendo porque se trata del español porque si fuera para otras prácticas probablemente no tendría tanto interés". Para la 'popular', "en un momento en el que se atacando y se está ocultando el papel del español como idioma creo que interesante que la capital del país estudie como seguir difundiendo y promoviendo esta lengua", ha añadido.

Así, ha defendido que si ella crea "un puesto en un organismo político para un político" no ve "descabellado" que lo encabece "un político que además pertenece al mundo de la cultura".

Competencias "complementarias" al Cervantes

Por otro lado, Ayuso ha sostenido que las funciones del Instituto Cervantes "son complementarias" a las que pueden desarrollar desde las comunidades autónomas que tienen competencias "en universidades, cultura, turismo y, sobre todo, en las aulas".

"Estos son los motivos por los que quiero defender esta oficina, quiero ponerla en marcha y no tiene estructura. Ojalá sea tal éxito que tengamos que hacerlo porque vamos a trabajar por atraer eventos internacionales, vamos a apostar por seguir atrayendo a estudiantes de todo el mundo", ha apuntado.

Dar "carpetazo" al CIS

Por otra parte, preguntada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señala que los madrileños decidieron su voto con antelación a las elecciones del pasado 4-M por la gestión de la pandemia, la presidenta madrileña ha manifestado que no valora las encuestas de este organismo porque no cree en él.

"Si va a ser un organismo dirigido por políticos a lo mejor va siendo hora de darle carpetazo. Tanto que se ofenden con la Oficina del Español, a lo mejor el CIS es menos útil en estos momentos", ha declarado.