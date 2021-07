La nota mitjana de les PAU arriba al 6,8 amb Francés com a prova amb més aptes i Filosofia la que presenta més suspesos

Així es desprèn les estadístiques definitives de les PAU de la convocatòria del mes de juny que publica la Conselleria d'Universitats de la Generalitat Valenciana.

Les xifres assenyalen que del total de 21.579 alumnes presentats de batxillerat a la fase obligatòria, 21.192 han sigut declarats aptes, la qual cosa es tradueix en un percentatge del 98,21. La nota mitjana aconseguida és de 6,855 (la més alta en la Universitat Miguel Hernández, l'única que supera el 7). A més, la mitjana de la nota d'accés a la universitat (sense comptar exempts) arriba al 7,4 i, tenint en compte només els aptes, al 7,5.

Quant als resultats per assignatures, de les comunes, Valencià ha sigut la que ha registrat més aprovats, ja que els aptes suposen el 89,6% dels presentats, amb una nota mitjana de 6,9. Li segueix Història d'Espanya (86,9% d'aprovats i una qualificació mitjana de 6,8) i, finalment, Castellà (85,3 aptes i 6,6 de mitjana).

Pel que fa a la resta de matèries, que es cursen depenent de la modalitat de batxillerat, Francés aconsegueix els millors resultats: dels 515 presentats, van superar la prova 493, és a dir, el 95,7%, amb una nota mitjana de 7,713. La bona tendència en les llengües continua amb Inglés, Italià i Grec, totes elles per damunt del 7, igual que Cultura Audiovisual II, Dibuix Tècnic, Economia de l'Empresa, Fonaments de l'Art II i Arts Escèniques.

L'altra cara de la moneda és Història de la Filosofia, on figuren els resultats més fluixos. Un total de 4.948 joves es van presentar, dels quals 3.305 són aptes -un 66,7%-. La seua nota mitjana, un 5,6. De fet és l'única assignatura que baixa del 6.

Cal recordar que la primera correcció de l'examen de Filosofia que va dur a terme el tribunal número 14 -i que va ser recorreguda per més d'una desena d'instituts de València després de constatar-se un 90% de suspensos- va quedar anul·lada en considerar que es va produir una "incorrecta aplicació dels criteris".

CENTRES QUE SUPEREN EL 8

L'estadística, consultada per Europa Press, conté també els resultats per centre. Tres d'ells superen el 8 de mitjana, sobre deu, en la fase obligatòria de les proves. Es tracta del centre privat La Vall d'Alacant, amb el cent per cent dels seus 15 alumnes presentats aptes i una qualificació de 8,128.

Per la seua banda, el centre privat Edelweis de Godella, amb 20 alumnes presentats i aptes, aconsegueix un 8,061, i el IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos registra un 8,009 per als 20 estudiants examinats.