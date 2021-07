Logroño vota en contra de una moción para rechazar los indultos a los líderes independentistas catalanes

Una moción que ha decaído al contar con los votos a favor de los Grupos Municipales del PP y de Ciudadanos, y en contra de Unidas Podemos y PSOE. Ha sido necesario para que saliera ganando el 'no' a la propuesta el voto de calidad del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, ya que el edil regionalista Rubén Antoñanzas se ha ausentado de la sesión para no votar la moción.

La propuesta ha sido defendida por el portavoz del PP Conrado Escobar, quien ha recordado lo ocurrido en 2017, con el intento de referéndum y la breve declaración de independencia, tras lo que instauró el artículo 155 de la Constitución. Una situación "con episodios de violencia, alzamientos contra el Estado de Derecho y las Fuerzas de Seguridad o situaciones de desobediencia civil" que culminó con "la sentencia del año 2019 del Tribunal Supremo".

Ha apuntado, igualmente, que Pedro Sánchez, ya como presidente del Gobierno "afirmó que no iba a dar los indultos, pero ya vemos que la realidad hoy es otra". "Y, en el marco de las mentiras de Sánchez, los únicos que no engañan a nadie son los independentistas, que no se arrepienten, no aceptan el indulto y dicen que lo volverán a hacer", ha recalcado.

A juicio de Escobar, "frente a la falsa tranquilidad de una foto en una cena, lo cierto es que el independentismo es insaciable y prepara ya la siguiente dentellada a la soberanía de España, que puede ser irreversible". "Cumplir las sentencias no es revancha, es justicia. Se ataca a la convivencia: los hechos son ataque frontal a nuestra concordia. Y falta el arrepentimiento, no se han cumplido los objetivos de la pena. Además, el Supremo entiende que el Gobierno usa la prerrogativa de los indultos para su propio beneficio", ha afirmado.

Por eso, el portavoz del PP ha señalado que "se trata de mantenerse en La Moncloa a cualquier precio, a costa incluso de la humillación de España", ante lo que ha asegurado que "rechazar los indultos en lo político e institucional es defender el orden constitucional, es defender una forma de entender la democracia y de compromiso con nuestros valores".

"El PSOE nos lleva a un abismo sin solución, porque las consecuencias se van a sentir en muchos otros aspectos, también en lo económico. Los indultos son el primer paso de un viaje a ninguna parte, de la imposición de una minoría frente a la mayoría de los españoles, y sin contar con el respaldo del estamento judicial. y ahora, se va a negociar lo que es de todos, la soberanía nacional", ha concluido Escobar.

Tras el rechazo a intervenir y votar por parte del portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Tricio, ha criticado que "este Gobierno local usa cualquier moción para hablar de su libro". "Hablan de Vox como amigos de PP, pero olvidan a Bildu, que son terroristas, y son sus socios. Sánchez ha demostrado que solo le interesan sus intereses propios, nos ha vuelto a engañar una vez más", ha añadido.

Tricio ha argumentado que "los independentistas siguen pidiendo un referéndum, se lo han dicho al presidente del Gobierno a la cara", ante lo que ha defendido que "no debemos permitir una situación como la que nos ha llevando Sánchez con unos indultos ilegales porque no han mostrado arrepentimiento y han dejado claro que van a reincidir".

"Nos han humillado y somos el hazmerreir de Europa. En España no se mete a nadie en la cárcel por sus ideas, pero Pedro Sánchez sí los saca por sus ideas, porque son los que le sustentan en el Gobierno. Es inaceptable que Sánchez siga presidiendo España", ha finalizado su intervención el portavoz 'naranja'.

En el turno en contra de la moción, la edil de UP Amaia Castro, tras recordar las palabras de ayer del líder 'popular' Pablo Casado sobre la guerra civil, ha asegurado a los concejales del PP que "en este tema se han quedado solos: la Asamblea del Consejo de Europa apoya los indultos y pide reformar el delito de sedición, y también los apoyan la Conferecia Episcopal, los obispos catalanes o los empresarios".

"Y le han pedido al Rey que se salte la constitucion, sin comentarios. Se han quedado fuera de la derecha europea, lo que quieren para españa no es Venezuela, es Hungría. Dicen que el pilar de la democracia es el sistema judicial, y no se cierto, es la separación de poderes. Los gobiernos solo son legítimos cuando gobiernan ustedes, su España no es real porque solo entran quienes piensan como ustedes y sus amigos", ha reseñado la concejala 'morada'.

Desde el Grupo Municipal del PSOE, su concejala Beatriz Nalda ha reflexionado que "no sabemos si los indultos serán efectivos, pero sí tenemos claro que hay que buscar vías para solucionar el conflicto de Cataluña". "Necesitamos diálogo tras años de monólogo", ha recaldado Nalda, quien ha afirmado que "somos expertos en dar salida a temas atascados con el PP", y ha puesto como ejemplos municipales Maristas, el parque Juan Gispert, ayudas a diferentes sectores o temas culturales.

"Ustedes se apropian de bandera, de la monarquía, del himno, de los empresarios, de la iglesia o de las víctimas, de la Constitución. El prèces se lo hicieron a un gobierno del PP, no vengan a dar lecciones sobre como tratar el conflicto de Cataluña. No se va a romper España, no engañen. Nosotros ofrecemos uan solución, mientras que ustedes no aportan alternativas", ha subrayado.

Como portavoz del Gobierno local, el socilista Kilian Cruz-Dunne ha defendido "inventar algo nuevo, o vamos con quienes buscan soluciones a los problemas o nos quedamos con la gente que solo ve problemas a cada solución". "Lo util ahora es defender el perdon, sin olvidar lo ocurrido anteriormente, como ya se hizo en 1978 ¿Porqué no confiar en ese mismo camino para Cataluña?", se ha preguntado.

Y, en este marco, ha lamentado que "nos encontramos con una oposicion furibunda enfrente". "Queremos una España con Cataluña dentro, también como motor economico ahora que nos acercamos al fin de la pandemia. Ven bien los indultos la iglesia, los empresarios y muchos paises europeos, mientras que ustedes -al PP- se hacen cada vez se hacen más pequeños", ha dicho.

Para finalizar el debate, ha intervenido el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha recordado que, "entre PP y Cs, han traído 28 mociones que tienen poco que ver con Logroño en estos dos años, algo sintomático, parece que en Logroño todo va bien, porque lo que están haciendo es política nacional".

Ha incidido el primer edil en que "en las ultimas elecciones, casi 7 millones de personas votaron al PSOE y casi 6 millones, al PP", a quienes ha afeado "su patrimonialización de España, que les impide ver que es plural, diversa y variada". Además, ha considerado que "tienen un problema: que no representan a casi nadie en Cataluña ni en el País Vasco".

"Tienen que ver hacia donde se sitúan. Empresarios, iglesia y más estamentos intentan mirar hacia adelante, y ustedes no son capaces de un acto de generosidad, alto que es preocupante para el país. Los indultos son un gesto de buena voluntad, muy medido, con inhabilitación completa. Creo que va a ser una medida muy bienvenida para este país, y bien acogida para Europa, ha concluido Hermoso de Mendoza.