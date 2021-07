Guillermo de Inglaterra y su hermano Harry, el duque de Sussex, se reencontrarán este jueves en el 60.º cumpleaños de su madre, la fallecida Diana de Gales. En los Jardines Hundidos, uno de los lugares favoritos de la princesa en el palacio de Buckingham, ambos inaugurarán una estatua en su honor.

Los hermanos presentaron el proyecto de este homaneje en 2017, coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte de su madre, que murió el 31 de agosto de 1997 en París. Por aquel entonces, ambos compartían una relación excelente de la que ahora solo queda el recuerdo, pues continúan distanciados.

La inauguración de la pieza diseñada por Ian Rank-Broadley estará marcada, así, por la emoción de los hermanos hacia la figura de Lady Di, a quien recuerdan como una madre cálida y cariñosa, pero también por la tensión que los dos desprenden desde hace meses. De hecho, sus diferencias aumentan por momentos, y es que el goteo de informaciones sobre el origen de su enemistad sigue dando que hablar en Reino Unido.

Robert Lacey, autor de Battle Of Brothers (La batalla de los hermanos), explicó recientemente al diario Daily Mail que, lejos de suavizar asperezas en el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, los hermanos se enzarzaron en una nueva pelea en Windsor, lejos de las cámaras y el gentío.

El historiador aclaró al medio británico que no se dio la comentada conversación de dos horas entre los hermanos y su padre, Carlos de Inglaterra, así como tampoco hubo "reconciliación ni reunión fraternal ni minicumbre". "El conflicto entre los dos hijos de Diana profundamente divididos no parece que vaya a terminar pronto", añadió. El pasado 17 de abril fue la última vez que se vieron las caras. Y, para su desgracia, su amistad no hizo más que aflojarse.

Por otro lado, tal y como pudo saberse el pasado mes de junio, también a través de los testimonios de Lacey, el enfrentamiento comenzó cuando varios empleados del palacio de Kensington acusaron a Meghan Markle de acoso laboral, lo que derivó en una tensa conversación telefónica entre Harry, que defendió a su esposa, y Guillermo. El duque de Sussex colgó el teléfono y, desde entonces, su relación ya no es la que era.

De momento poco se sabe de la llegada del príncipe Harry hace unos días a Reino Unido, aunque la prensa nacional ya informó de que este iba a acudir solo al acto, tal y como sucedió en el entierro del príncipe Felipe. De nuevo, se enfrentará a su reencuentro con su familia sin la compañía de Markle, aunque Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, tampoco estará presente en la ceremonia.