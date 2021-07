Barceló descarta adelantar la vacunación a los jóvenes, que se mantiene en agosto para el grupo de 30 a 20 años

Barceló se ha pronunciado en estos términos en un foro organizado por el Club Información, UA, CEV y Baleària, donde ha afirmado que 160.000 personas recibirán la pauta completa con AstraZeneca tras la decisión de adelantar la segunda dosis a la décima semana.

A preguntas sobre si su departamento se ha planteado modificar los plazos de vacunación de las personas de entre los 16 y 30 años ante la progresión de los contagios en la Comunitat, Barceló ha descartado esta opción pero ha resaltado que piden "responsabilidad" a los jóvenes de esa franja de edad.

"Ayer tuvimos un consejo interterritorial y se nos pidió pronunciarnos; no vamos a adelantar la vacunación a los más jóvenes pero sí les pediremos responsabilidad", ha indicado, y ha añadido que no se puede avanzar en los grupos de vacunación "cuando en septiembre comenzará la universidad y los alumnos deben estar vacunados, además de que las edades están precisamente en la etapa que no se pretende adelantar".

Asimismo, ha detallado que "en la segunda semana de agosto empezaremos la vacunación entre los 30 y los 20 años. Espero que ese ritmo nos lleve a concluir el proceso lo antes posible en función de las dosis que reciba la Comunitat".

Por otro lado, preguntada sobre si se siente "satisfecha" por el nivel de vacunación que registra la Comunitat hasta la fecha, Barceló ha explicado que cuando se planteó la estrategia la Comunitat Valenciana recibió menos dosis porque la "prioridad" era "atender y administrar las vacunas a los mayores" y hay comunidades autónomas que tienen un "envejecimiento extraordinario" de la población.

"Cuando se planteó la estrategia se desconocía el número de dosis que íbamos a recibir. El Ministerio fijó entonces el grupo de edad como el número a tener en cuenta para remitir las vacunas, porque hay comunidades autónomas que tienen un envejecimiento extraordinario y, por tanto, un mayor número de personas a proteger y otras teníamos menos personas en ese grupo para vacunar", ha expuesto.

Igualmente, ha sostenido que, pasada esa fase en la que algunas comunidades "recibieron más vacunas para poder atender a estas personas", se pasó a otro estadio en la que, por el número de población, recibimos más vacunas para poder administrarlas.

"Estamos en un Sistema Nacional de Salud cohesionado y solidario que ha atendido a los mayores vivan donde vivan", ha añadido Barceló que también ha señalado que "es cierto que tenemos un población joven de las más altas": "Entre 20 y 30 años tenemos más de un millón de jóvenes y estamos avanzando en la vacunación en función del número de dosis".

RALENTIZACIÓN POR ASTRAZENECA

En la misma línea, Barceló se ha referido a la paralización de la segunda dosis de AstraZeneca como una circunstancia que afectó al proceso de vacunación. "Lo que ha ralentizado la vacunación ha sido la edad de 60 a 69 años que se estaban vacunando con AstraZeneca hasta que se paralizó".

"Avanzamos con 65 a 69 años con Pfizer y, por tanto, AstraZeneca se quedó ahí hasta que el Ministerio indicara a quién se le debía administrar dicha vacuna", ha afirmado.

Así las cosas, la consellera ha señalado que "nosotros lo que hemos hecho ha sido avanzar la vacunación a las 10 semanas entre 60 y 65 años, así como a los grupos que estaban pendientes, por lo que la semana que viene vacunaremos a 160.000 personas con AstraZeneca adelantando así la pauta marcada de las 12 semanas".

Barceló ha destacado que la colaboración para la vacunación ha sido "extraordinaria" y ha agradecido a CEV y CEOE la propuesta de colaborar porque la coordinación "ha funcionado muy bien".