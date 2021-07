Cvirus.- Compromís urgeix el Govern a assegurar una tornada les aules segura al setembre amb un fons extraordinari

Així ho han anunciat el seu síndic, Fran Ferri, i el seu portaveu d'Educació en Les Corts, Papi Robles, després de les exigències de seguretat i higiene proposades pel Ministeri d'Educació per al pròxim curs 2021-2022, entre elles la presencialitat fins a tercer d'ESO en lloc de fins a primer com aquests últims mesos.

Per a la coalició, que governa a la Comunitat Valenciana al costat de PSPV i Unides Podem, no té sentit que el Ministeri establisca uns requisits molt similars als de l'últim curs i no repartisca un fons específic per a adaptar les aules, quan durant l'any passat va distribuir 207 milions d'euros a la Comunitat per a contractar 4.374 mestres i professors i més de 3.000 monitors de menjador.

També veu necessari, davant les xifres de contagis actuals, mantindre tant el reforç de plantilles com totes les mesures de seguretat, però exigeix que aquests fons isquen de l'Estat. "Ens obliguen a triar entre endeutar-nos o ser irresponsables com altres comunitats que despedeixen professors i generen espais insegurs", ha advertit Ferri en la roda de premsa, criticant que el departament d'Isabel Celaá es "desentén" i actua de forma "irresponsable".

Per a aconseguir-ho, Compromís torna a insistir en la necessitat d'un nou sistema de finançament autonòmic que no perjudique la Comunitat, recordant que és un model caducat des de 2014 i que "any rere any discrimina els valencians enfront d'altres comunitats autònomes". Demana així que el Govern tinga en compte en els fons per a educació l'esforç pressupostari que realitzen les CCAA infrafinanciadas.

LA COMUNITAT, "REFERENT" EN AULES SEGURES

Com a balanç, al marge d'aquesta petició, defèn que les aules han demostrat ser un espai de contenció del virus i que açò queda patent en el recent repunt de casos just quan han començat les vacances.

I reivindica l'esforç de la Conselleria d'Educació -dirigida per Vicent Marzà, de la coalició- com a "referent estatal" en la gestió de la pandèmia, en ser l'única que va comprar mascaretes FPP2 per a tots els professors després que el Ministeri recomanara el seu ús o que va adquirir massivament purificadors d'aire amb filtre HEPA per a complementar la ventilació.

En tot cas, la coalició vol deixar clar que la Generalitat afrontarà el pròxim curs escolar garantint la seguretat d'alumnes i professionals i seguint "totes i cadascuna de les instruccions" dels ministeris de Sanitat i Educació.