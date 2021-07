Más de 2.600 antígenos para garantizar la seguridad en los 71 campamentos de la Red Activa 2021 de la Junta

La titular de la Consejería, Isabel Blanco, ha acompañado este jueves en Valladolid a varios grupos de jóvenes que han emprendido viaje para disfrutar de alguno de estos 71 campamentos y ha destacado las numerosas medidas de seguridad adoptadas en su organización con el objetivo de garantizar la máxima protección de los participantes.

Así, Blanco ha hecho hincapié en la apuesta de la Junta por ofrecer a los jóvenes "un ocio activo, solidario, formativo y, ahora más que nunca, también seguro" tras el peor momento de la emergencia sanitaria, por medio de un programa que combina "diversión, deporte, formación y educación en valores desde un enfoque moderno".

La explanada lateral de la Feria de Valladolid, acompañada por el presidente de Cruz Roja en Castilla y León, José Varela. En este recinto, se están realizando test de antígenos a todos los menores y adolescentes, y a sus monitores, que estos días se embarcan en los campamentos organizados por la Junta, que cuentan con una oferta de 2.468 plazas.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cruz Roja en Castilla y León, cuyo presidente, José Varela, ha acompañado a Blanco en su visita.

El acuerdo entre la Administración y la ONG se orienta a la realización de pruebas de antígenos a todos los participantes con carácter previo a su incorporación a las actividades. En total, está previsto que en la Campaña de Verano del Instituto de la Juventud de Castilla y León se realicen más de 2.600 pruebas que se suman a otras 6.000 realizadas por Cruz Roja en cribados o test masivos a la población con el apoyo y coordinación de la Junta y la financiación de la Unión Europea.

Para la celebración de los campamentos de 'Red Activa 2021' se ha fijado, además, un límite del 50 por ciento de capacidad máxima de ocupación de la instalación y se han establecido grupos-burbuja con un tope de once participantes, al tiempo que será obligatorio el uso de la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal y se tomará al menos dos veces la temperatura diariamente a los participantes.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA

Tanto Blanco como Varela han apelado a la "prudencia" y la "responsabilidad" de todos ante los últimos brotes conocidos, puesto que "no se ha acabado la pandemia". En este sentido, la consejera ha desvelado que hasta el momento estos test han detectado el positivo de una niña que, tras repetirse la prueba y volver a arrojar resultado positivo, fue enviada a su casa sin que llegara a viajar al campamento, por lo que ha recalcado que "el sistema funciona".

Blanco ha subrayado la importancia de los campamentos 'Red Activa 2021' en términos de actividad económica y empleo, puesto que estas actividades generan cada año 1,5 millones de euros y 350 puestos de trabajo directos. Son además una herramienta de dinamización del medio rural, según ha defendido, ya que es en este entorno donde se desarrolla el grueso de la programación.

La Campaña 'Red Activa 2021' arrancó el pasado 24 de junio y finalizará el próximo 11 de agosto. En ella se incluyen 71 campamentos, dirigidos a jóvenes castellanos y leoneses con edades comprendidas entre los nueve y los 17 años, con una duración que va desde los siete hasta los once días.

Castilla y León acogerá 47 acampadas con pernocta, mientras que las 24 restantes se realizarán en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Murcia, País Vasco y Valencia. Dentro de este último bloque, siete actividades son intercambios (tres en País Vasco, dos en Galicia, uno en Cantabria y otro en La Rioja).

En las 17 expediciones emprendidas este jueves desde el aparcamiento que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene en el lateral de la Feria de Valladolid han participado 626 jóvenes con diferentes destinos, como Marbella (Málaga), Murcia (Águilas), Valencia (Oliva), Almería (Los Escullos), Ezcaray (La Rioja), Soria (Vinuesa), Bergondo (Coruña), Ávila, Zamora, León, Segovia, Salamanca, Mayorga (Valladolid) y Palencia.

En estos campamentos, se desarrollarán actividades específicas de multiaventura (senderismo, escalada, rapel, tirolina, rutas con bicicleta de montaña, espeleología, 'paintball'), náuticas (kayak, vela, windsurf, bautismo en buceo), deportivas (fútbol, equitación, multideporte), relacionadas con las nuevas tecnologías (como la robótica) o con la cocina.

En todas las actividades habrá talleres sobre la igualdad y la lucha contra la violencia de género, mientras que en las orientadas al público de entre nueve y 14 años se ofrecerán contenidos vinculados a la prevención de adicciones.

UNIDADES MÓVILES DE CRUZ ROJA

Cruz Roja en Castilla y León, con el apoyo y coordinación de la Junta y la financiación de la Unión Europea, ha realizado más de 6.000 test masivos o cribajes a la población a través de las Unidades Móviles de Test COVID-19.

En su mandato como auxiliar de los poderes públicos en temas sociosanitarios durante la pandemia, la organización está llevando a cabo esta actividad principalmente en las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Cataluña, según ha explicado Varela. Una iniciativa que se complementa con otras acciones de sensibilización, prevención y promoción de la salud en el ámbito comunitario.

De esta forma, Cruz Roja interviene directamente sobre la concepción integral de la Salud de la OMS, que se basa en la importancia de la incidencia y el control de los determinantes de la salud y trabaja en la formación continuada y concienciación de la población en general de cualquier tipo de enfermedad, en particular, de aquellas infecciosas y de transmisión comunitaria.

Con el objetivo de garantizar el control de la cadena de transmisión, actualmente es preciso realizar estos test con aquellos grupos de población -en función de las franjas de edad o que no llevan a cabo servicios no esenciales- que aún no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna.

Las Unidades Móviles de Test COVID-19 están desplegadas en el territorio gracias a la acción del voluntariado de Cruz Roja Española, mediante el acuerdo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con la financiación de la Unión Europea.

Por tanto, para realizar esta actividad, Cruz Roja colabora activamente bajo la iniciativa de la Unión Europea y el auspicio de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) en la realización de pruebas PCR y los cribajes en todo el territorio europeo, y más concretamente en España, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Junta de Castilla y León.