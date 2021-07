CCOO PV batallarà pel canvi de model de finançament autonòmic i el compliment de l'acord 'Alcem-nos'

Així, el sindicat sol·licitarà la convocatòria de la Plataforma pel Finançament Just per a analitzar la "trobada nefasta" amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que va suposar un "pitxer d'aigua freda" en aquest sentit i ha advertit: "no anem a deixar de batallar" per a donar solució a l'infrafinançament valencià.

El secretari general ixent s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans moments abans de la inauguració del XII Congrés de CCOO PV que se celebra fins al dissabte al Palau de Congressos de València sota el lema 'Actua. Organitza't per avançar'.

Cruz ha subratllat també que és molt important que partir d'ara es complisquen les mesures arreplegades en el pla 'Alcem-nos', acordat al costat d'UGT PV, la Generalitat i la patronal CEV, però per a açò, la Comunitat necessita "un finançament potent" que permeta un "canvi de model productiu", ha puntualitzat.

En aquest sentit, Cruz ha apuntat que amb la implementació de les mesures d''Alcem-nos' i el canvi de model productiu el repte passa per reduir les altes taxes de pobresa i de precarietat a la Comunitat, així com garantir "l'estabilitat laboral" i el "treball digne".

Cruz aposta per treballar en els observatoris del treball decent i del frau a la Seguretat Social amb l'objectiu "posar límit d'una vegada i per sempre a l'economia submergida" per a aconseguir un "mercat de treball digne".

AUGURA CREACIÓ D'OCUPACIÓ AQUEST SEMESTRE

Precisament, amb l'engegada d'aquestes mesures i amb l'ajuda dels fons que van a arribar i les inversions que es realitzaran gràcies a elles, Cruz augura, "amb prudència", que en el pròxim semestre es crearà ocupació.

A diferència de l'anterior crisi de 2008, ha dit, en aquesta gràcies a les mesures de protecció que s'han implementat com els ERTO, "la pèrdua d'ocupació ha sigut molt menor" i a partir d'ara les seues expectatives són de creació d'ocupació.

"SATISFACCIÓ" PEL TREBALL DELS ÚLTIMS 4 ANYS

El secretari general ixent de CCOO PV, Juan Cruz, ha fet també un balanç de "satisfacció" pel treball realitzat pel sindicat durant els últims quatre anys, un període en el qual ha ressaltat que el sindicat ha crescut amb 6.700 noves persones afiliades, fins a aconseguir les 105.000.

A pesar de la crisi derivada de la Covid, que segons ha dit, "ho ha eclipsat tot", en aquest temps, CCOO PV s'ha confirmat per setena vegada com la primera organització sindical de la Comunitat amb 10.750 delegats sindicals, el 37,5% dels representants sindicals.

CCOO PV ha negociat entorn de 1.000 convenis col·lectius durant aquests quatre anys i 1,3 milions de treballadors té la cobertura de convenis col·lectius que ha firmat el sindicat, "pràcticament el 100% dels treballadors" de la regió, ha apuntat Cruz.

ANA GARCÍA, UNA "CANDIDATA DE CONSENS"

Juan Cruz, que va assumir la secretaria general de CCOO PV el passat mes de febrer fins a aquest congrés, després de l'eixida d'Arturo León per la polèmica generada entorn de la seua vacunació, deixarà el càrrec ara amb les "expectatives complides" quant a "recompondre ferides obertes" i haver aconseguit, excepte sorpreses d'última hora, una candidatura única a la secretaria general per als pròxims quatre anys, la d'Ana García, actual secretària de Formació i Ocupació del sindicat.

Cruz, que no formarà part de la nova executiva que sorgisca del congrés, ha posat en relleu la "experiència" en la negociació i en el diàleg social d'Ana García, així com el fet que en aquesta ocasió s'esculla una dona i jove per a liderar el sindicat. Amb ella, creu que CCOO PV donarà "un salt qualitatiu".