Ribó, "satisfet" per la reobertura dels casals, espera que les normes per a Falles s'aproven "ràpid"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera abans d'assistir a la inauguració del XII congrés de CCOO PV celebrat en la capital valenciana, preguntat per l'obertura d'aquestes seus festeres, en les mateixes condicions que l'hoteleria -excepte l'horari, que haurà de decidir cada ajuntament-, i per a altres activitats més enllà de les tasques administratives.

Després de reunir-se dilluns passat amb representants del món faller, Ribó va reclamar a l'administració autonòmica "el mateix tracte" per a aquest col·lectiu que per a uns altres, sense discriminar, i va demanar la reobertura dels casals. Igualment, va considerar "imprescindible" que Sanitat traga la norma per a la celebració de les Falles al setembre i li va donar un termini d'"una setmana" per a no arribar "tard" i poder "desenvolupar d'una manera normal" aquestes festes.

Aquesta jornada, el primer edil ha valorat el permís perquè els casals fallers reòbriguen i recobren les seues activitats. "Em pareixia important" aquesta mesura, ha dit. "Els casals fallers estan obrint i a partir d'ara es podran gestionar com si foren un bar, amb les mateixes normes. És una cosa que demanem a la conselleria i una cosa que em pareix raonable", ha agregat el responsable municipal.

Joan Ribó ha agregat, en aquesta línia, que "si una persona pot sopar en un bar o en la seua casa d'una manera normal el que no tenia sentit és que no poguera fer-ho en un casal faller". "Ara ja es pot fer. Estic satisfet d'açò", ha insistit.

"TENIM MOLTA PRESSA"

Preguntat per les normes per a la celebració de les pròximes festes falleres, l'alcalde ha explicat que sap que "s'estan redactant" i ha assegurat que espera que "s'elaboren prompte", perquè els ajuntaments puguen atorgar els permisos corresponents i dictar les seues pròpies pautes.

"Nosaltres tenim molta pressa per a, a partir de les normes autonòmiques, poder elaborar les normes municipals de concreció", ha declarat sobre aquest tema. Joan Ribó ha agregat que no s'ha donat termini.