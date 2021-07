Ana Terradillos estalla contra Eduardo Inda: "No sonrías, es muy aburrido, a la gente le aburren estos rollos"

La tertulia política de El programa del verano de este jueves ha estado bastante caldeada como es costumbre en el programa que presenta durante las vacaciones, Ana Terradillos. Eduardo Inda y Verónica Fumanal han protagonizado un tenso debate respecto a la implantación el pasaporte Covid; el director de Okdiario ha denunciado que a muchos no les pareciese una buena idea cuando Isabel Díaz Ayuso planteó su incorporación el verano pasado.

El colaborador le ha reprochado a su compañera que hace apenas unos meses publicara un tuit en el que calificaba de "discriminatorio" el uso de un pasaporte Covid. Fumanal ha intentado justificarse y ha explicado que ese era su pensamiento cuando en ese momento solo unos pocos podían acceder a las vacunas, pero ahora que la mayoría de países de la unión han vacunado a gran parte de su población sí lo ve como una buena opción.

La conductora del magazine matutino ha dado por finalizado el debate y ha dirigido la conversación hacia otro tema de actualidad, pero los colaboradores parecían no estar conformes. Inda se ha vuelto a mofar del tuit de su compañera, mientras la periodista intentaba defenderse. La actitud de los tertulianos ha terminado por molestar a Ana Terradillos que intentaba dar paso al tema de los indultos.

"No, perdonad, esto es un rollo", ha interrumpido la comunicadora con tono serio. Los colaboradores han vuelto ha pisar a su compañera y han seguido discutiendo, lo que ha hecho estallar a la presentadora. "¡Verónica! ¿Puedo hablar o no puedo hablar? ¿Eh? Claro, es que debo hablar, es que soy yo quien está dando juego a la mesa. No me hagáis esto que es un poquito feo", ha reclamado la comunicadora.

Pero si Eduardo Inda pesaba que se iba a quedar sin su dosis de Terradillos, estaba muy equivocado, la conductora de la mesa ha arremetido también contra el director de Okdiario: "Y a ti también te lo digo, Inda. No sonrías". "No podemos estar así, es que es muy aburrido, a la gente le aburren estos rollos", ha comentado la periodista haciendo alusión a los enfrentamientos personales de sus compañeros.