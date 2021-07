Compromís insisteix a repetir la manifestació contra l'infrafinançament i exigeix al PSPV que se sume

"Hem de muntar-li una reivindicació a Montero igual que vam fer amb Montoro", ha defès sobre la postura de la ministra d'Hisenda, la socialista Mª Jesús Montero, i el seu predecessor amb el PP, Cristóbal Montoro, ja que quatre anys després el Govern no ha avançat en el nou sistema de finançament autonòmic.

En roda de premsa, ha rebutjat la resposta que va donar Pedro Sánchez aquest dimecres al diputat nacional de Compromís que la Comunitat "mai" ha tingut millor finançament que ara pels fons COVID i l'augment de recursos, mentre Joan Baldoví va qüestionar que hi haja un clima polític favorable per a aprovar els indults als presos independentistes i no per a reformar el model.

Ferri, després de recordar que açò suposa un incompliment del pacte d'investidura, ha advocat perquè la manifestació es repeteix al novembre, amb motiu de l'aniversari de la de 2017 a València, i perquè la torna a liderar tant el govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) com la societat civil.

En cas contrari, si els socialistes no estan a favor d'esta reivindicació, ha garantit que partirà de la seua coalició. També ha insistit que la manifestació és necessària "per coherència" i ha criticat que "PP i PSOE juguen al tacticisme segons qui governa a Madrid".