La ruptura con Ana Soria sería el motivo por el que Enrique Ponce ha dejado los ruedos, según 'Look'

Hace tan solo unos días, Enrique Ponce anunciaba por sorpresa que deja los ruedos "por tiempo indefinido". El torero dio esta noticia solo unos días después de una faena en Castellón, y en plena temporada 2021.

Según el comunicado con el que el diestro dio a conocer esta decisión, y que titulaba "Gracias, afición", agradece todos los apoyos durante su dilatada carrera, aunque no da las razones por las que se retira. "A quienes durante más de tres décadas me han acompañado", escribe el diestro en el texto. "Lo primero que quiero es daros las gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial en este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado", añade también.

Sin embargo, ahora se ha sabido que el motivo de su retirada puede estar relacionado con temas del corazón. Según el portal Look, Ana Soria, su pareja durante los últimos y frenéticos meses de su vida, tras la separación de Paloma Cuevas, ha decidido romper la relación.

Siempre según la misma información, el diestro y la futura abogada habrían tenido algunas desavenencias que tienen que ver con el trabajo de él en los ruedos. Rifirrafes que habrían acabado con la ruptura por parte de ella. Entonces, en un último intento por recuperarla, Ponce habría tomado la difícil y sorprendente decisión de 'cortarse la coleta'.

Ahora, solo el tiempo dirá si su relación se recompone o queda rota por completo. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. La última vez que se les vio juntos fue el pasado 29 de mayo en Navalcarnero, donde tuvo lugar una corrida en la que participó el diestro y en la que, después, este le presentó a su, hasta ese momento pareja, a dos amigos íntimos, Ramón García y Patricia Cerezo.