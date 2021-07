Openbank obri el seu nou centre de desenvolupament tecnològic a València on preveu contractar a més de 200 professionals

El banc es troba en ple procés d'expansió internacional amb l'objectiu de llançar el seu model de negoci en països com a Argentina i els Estats Units en els pròxims mesos, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

Amb aquest centre, Openbank pretén ampliar les seues capacitats amb la incorporació de talent que reforce aquests projectes. Entre els perfils demandats destaquen professionals d'enginyeria i arquitectura de software per a la creació d'aplicacions web i mòbil, així com experts d'entorns big data.

L'equip amb seu a València treballarà conjuntament amb el de Madrid i combinarà un model híbrid de teletreball i presencialitat, en línia amb la dinàmica implantada en Openbank durant els últims anys.

Després de realitzar una exhaustiva anàlisi entre diferents ciutats europees, l'entitat ha conclòs que València compta amb "un ampli potencial acadèmic en les àrees demandades, una notable projecció cap a la resta d'Europa i una gran valoració per part dels candidats com a ciutat per a viure i treballar, gràcies a les seues infraestructures, servicis, qualitat de vida i clima privilegiat", entre uns altres.

El projecte comptarà amb un espai físic en ple casc històric de la ciutat en l'espai de coworking Wayco Proveïments, una antiga fàbrica de fils d'or i plata per a tèxtil al carrer Historiador Diago.

Aquest edifici compta amb una superfície total de 800 metres quadrats, dels quals 110 estan destinats en exclusiva als nous professionals d'Openbank. Es tracta d'una planta totalment privada amb capacitat per a 20 persones i sales de reunions, lounge i terrassa, equipats amb dispositius tecnològics d'última generació.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha donat la benvinguda a aquest projecte tecnològic "de primer nivell que ens converteix en referents i en pol d'atracció del millor talent. La nostra ciutat ofereix el seu potencial al servici de la innovació, apostant per les noves tecnologies, per una major connectivitat entre la persones, per un present i un futur sostenible generador d'oportunitats i facilitador de l'emprenedoria".

Per la seua banda, el Chief Technology and Operations Officer d'Openbank, Cristóbal Miralles, ha destacat que Espanya "compta amb un gran potencial acadèmic en carreres STEM que és molt valorat i necessari a l'hora d'impulsar els projectes tecnològics que Openbank està duent a terme".

"Volem ser una companyia referent per a aquells professionals que volen treballar en un dels bancs més avançats del món i aquest nou centre tecnològic és un primer pas per a identificar, potenciar i mantindre aquest talent amb vista a llarg termini", ha indicat.