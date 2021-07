Hospitals valencians se sumen a un assaig clínic per al càncer de pròstata avançat

Aquest nou estudi, que actualment es troba en fase de reclutament de pacients, avaluarà l'activitat antitumoral de la combinació de talazoparib, un fàrmac inhibidor d'una proteïna anomenada PARP, enzalutamida i teràpia de supressió d'andrògens (ADT, per les seues sigles en anglés), segons ha informat MEDSIR en un comunicat.

El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en homes a Espanya amb una estimació de 35.764 nous diagnòstics en 20211 . La majoria dels casos es detecten en estadis inicials i són curables. No obstant açò, entre un 5 i un 10% dels casos es detecten quan ja ha envaït altres teixits del cos, la qual cosa es coneix com a càncer de pròstata metastàtic.

Per a aquests casos no existeixen opcions curatives, per la qual cosa l'objectiu dels tractaments actuals és allargar la supervivència dels pacients i preservar la seua qualitat de vida. En els últims anys, les teràpies dirigides contra PARP, una proteïna involucrada en el procés de reparació de l'ADN danyat de l'interior de les cèl·lules (procés conegut en anglés com DNA Damage Response (DDR)), han suposat un dels majors avanços en el tractament del càncer, segons les mateixes fonts.

Aquest tipus de teràpies ataquen les cèl·lules canceroses en pacients que presenten determinades mutacions genètiques que impedeixen reparar les alteracions en l'ADN. En l'assaig ZZFIRST tots els pacients començaran el tractament amb teràpia de supressió androgènica i enzalutamida, un agent hormonal. Després de huit setmanes de tractament amb enzalutamida, a un grup de pacients aleatori se li afegirà, a més, el fàrmac inhibidor de PARP talazoparib.

ESTRATÈGIA TERAPÈUTICA

L'objectiu principal d'aquest estudi és observar l'activitat antitumoral d'aquesta nova estratègia terapèutica. La resposta es determinarà en funció dels nivells d'antigen prostàtic específic (PSA) i servirà per a definir la combinació òptima de fàrmacs que permeta obtindre el màxim benefici en cada pacient.

Sobre aquest tema, l'oncòleg mèdic de l'Hospital de Castelló, el doctor David Lorente, ha assenyalat que "aquest estudi és una prova de concepte amb un interés especial en l'obtenció de mostres tumorals seqüencials durant el tractament per a la realització d'anàlisis moleculars que permeten identificar aquells subgrups de pacients que poden beneficiar-se més de certes combinacions de fàrmacs".

ZZFIRST, que actualment es troba en fase de reclutament, es desenvoluparà sota la direcció científica del Dr. Joaquín Mateo, oncòleg mèdic del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), a Barcelona, i participaran un total de 54 pacients procedents de nou centres espanyols, com l'Institut Català d'Oncologia (ICO), L'Hospital Universitari 12 d'Octubre o el Miguel Servet de Saragossa.