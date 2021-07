Leiva se suma al cartell del SanSan Festival

Leiva ha anunciat el seu retorn als escenaris després d'any i mig d'aturada a conseqüència de la pandèmia i el SanSan Festival ha confirmat que ell i la seua banda tocaran en el festival que tindrà lloc el 29, 30 i 31 d'octubre a Benicàssim.

L'artista completa un cartell format per Vetusta Morla, Amaral, Love of Lesbian, Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotà, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tu no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako, entre uns altres.

SanSan 2021 serà el primer gran esdeveniment de la nova temporada de festivals que estan tornant a la normalitat gràcies a l'evolució sanitària i a les mesures de protecció adoptades pels organitzadors.

Se celebrarà, segons la promotora Sonde3, en condicions de total seguretat -en cap moment se sobrepassarà el 50 per cent de l'aforament que podrà aconseguir les 25.000 persones si la situació sanitària segueix millorant- i en un context de normalitat.

Els abonaments del festival ja estan a la venda i han tingut un acolliment "extraordinari" perquè hi ha moltes #GanasDeSanSan, el lema d'aquesta edició. Precisament, Leiva ha manifestat també les seues ganes i desitjos de tornar al ritual dels concerts, com demostra en el seu últim disc de directe 'Madrid Nuclear'.

El SanSan serà una festa de la música on ell i més de 50 artistes repassaran en viu les millors cançons de les seues discografies per a un públic que torna a somiar en directe.