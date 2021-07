Coronavirus.- Un total de 165 joves de l'hotel Palma Bellver embarquen en el ferri cap a València

Així ho ha indicat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern balear, Mercedes Garrido, en una entrevista en el programa 'Hoy pòr hoy' de la Cadena SER, recollida per Europa Press.

Açò implica que la gran majoria dels estudiants ha optat per abandonar l'hotel, desoint la petició del Govern que es quedaren per a acabar la quarantena. A més, una mica més d'una desena es va marxar ja aquest dimecres a la vesprada: part se'n van anar a prendre un avió i uns altres es van dirigir a un altre hotel per a marxar-se més endavant amb avió.

Així mateix, tres estudiants més han donat positiu en les últimes hores, que se sumen a altres sis detectats el dimecres a la vesprada, i ja són 77 els contagis confirmats entre els 249 estudiants que van ser aïllats en l'hotel. Aquests joves no poden abandonar el recinte.

D'aquesta manera, la xifra d'alumnes que han pogut eixir gràcies a l'acte del Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 3 de Palma passaria a 172 persones.

