Un jove de 19 anys resulta ferit en un accident de trànsit a Guardamar del Segura

El succés va tindre lloc anit, sobre les 21.00 hores, en el quilòmetre 24 de la CV-91, a Guardamar del Segura.

El jove va patir un accident de trànsit i els bombers van haver d'alliberar-lo del seu vehicle per la part d'a dalt, ja que estava atrapat. Després d'açò va ser atès per una unitat del SAMU i traslladat per SVB a l'Hospital de Torrevella per policontusions, ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

En l'operatiu va intervenir una Unitat de Comandament i Prefectura (UMJ), un sergent, un cap i quatre bombers de l'Almoradí amb ajuda d'Oriola i Torrevella.