Pamplona lanza la campaña 'Me importas tú' para recordar que no hay Sanfermines y pedir responsabilidad

20M EP

'Me importas tú. Recuerda, este año no hay Sanfermines. Cuida tu salud' es el mensaje de la campaña de comunicación impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona para recordar que este año no hay fiestas y pedir responsabilidad del 6 al 14 de julio.