Bill Cosby habla tras anularse su condena por abusos sexuales: "Siempre mantuve mi inocencia"

El actor y cómico Bill Cosby ha emitido un comunicado después de que la Corte Suprema del estado de Pensilvania (EE UU) anulara este miércoles la condena por abusos sexuales por un defecto de forma, aunque no por los hechos probados, pues se le condenó en septiembre de 2018 por haber agredido sexualmente a Andrea Constand, una empleada de la Universidad de Temple, en 2004, usando sustancias narcotizantes.

"Nunca he cambiado mi postura ni mi historia. Siempre he mantenido mi inocencia. Gracias a todos mis fans, seguidores y amigos que me apoyaron durante esta terrible experiencia", dice ahora Cosby en su comunicado.

El actor lanzaba "un agradecimiento especial a la Corte Suprema de Pensilvania por defender el estado de derecho".

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery reaccionó a su liberación haciendo ver que esa medida no exonera realmente a Cosby y que solo ha sido liberado por un tecnicismo legal.

"La decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Pensilvania ordena la liberación de William H. Cosby Jr. de la prisión estatal. Fue declarado culpable por un jurado y ahora queda libre por una cuestión de procedimiento que es irrelevante a los hechos del crimen", decía el fiscal de distrito Kevin R. Steele.

Los jueces declararon culpable de los cargos de penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de estupefacientes a Cosby, por lo que debía cumplir tres años de prisión, de los que ha estado dos.

Cosby, según informaba TMZ está ya en su casa familiar, a la que llegó acompañado por algunos de sus parientes y en un estado de salud aparentemente débil.