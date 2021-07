La Comunitat Valenciana rebrà més de 81 milions d'euros per a invertir en alta tecnologia sanitària

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, va avançar aquest dimecres que la Comunitat Valenciana rebrà més de 81 milions d'euros del repartiment de fons del Pla d'inversió en equips d'alta tecnologia del SNS del Pla INVEAT.

Així ho va explicar en declaracions als mitjans després de participar durant la vesprada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que es va celebrar de manera presencial a Madrid després de 16 mesos de pandèmia. La consellera va expressar la seua "enorme satisfacció" per poder "veure's les cares" amb la resta de consellers i va destacar que s'han aprovat els 18 punts de l'ordre del dia per unanimitat. "Hui més que mai el Sistema Nacional de Salut està cohesionat", va valorar.

Barceló va agraïr al Ministeri de Sanitat el procés dut a terme en el repartiment dels Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Pla INVEAT, que assigna a la Comunitat Valenciana més de 81 milions per a inversió en equips d'alta tecnologia sanitària.

Barceló va destacar que el pla, que compta amb 796 milions d'euros, suposa una "oportunitat" per a "situar Espanya per damunt de la mitjana europea de tota aquesta tecnologia, que és necessària per a poder portar a terme tractaments d’oncologia i detecció de determinades malalties".

En eixe sentit, es va mostrar "molt satisfeta" d'aquesta dotació, centralitzada en el Ministeri de Sanitat, que permetrà tant renovar equips com ampliar l'equipament.

D'altra banda, Barceló, a preguntes sobre la vaucnació per grups d'edat, va indicar que "tots els consellers han coincidit" a mantindre'ls i va rebutjar anticipar la vacunació dels menors mentre es "deixa" una franja d'edat "que també té una enorme socialització i per tant risc".

Així mateix, sobre la vacunació de les persones desplaçades a altres comunitats autònomes, la consellera de Sanitat va explicar que no es va tractar aquest assumpte en la Interterritorial, però que va traslladar al Ministeri de Sanitat "la necessitat de conéixer quin és el número de desplaçats de la Comunitat cap a altres comunitats" i espera tindre la dada aquesta setmana, per a saber si existeix una "compensació" entre els ciutadans d'altres comunitats que es vacunen en la Comunitat i els valencians que reben la dosi en altres regions.

Radiofarmàcia i RHA

Sobre els temes abordats i en l'àmbit farmacèutic, segons va informar la Conselleria en un comunicat, Barceló va destacar que algun dels projectes normatius presentats pel Ministeri, com el que inclou els requisits exigibles a les unitats de radiofarmàcia per a dur a terme la preparació extemporània de radiofàrmacs d'ús humà, ha tingut en compte l'experiència de la Comunitat Valenciana, que disposa de cinc Unitats de Radiofarmàcia autoritzades per a això.

Respecte a la regulació de l'organització i funcionament dels registres nacionals en matèria de Reproducció Humana Assistida, la consellera va demanar que s'incorpore alguna referència a un sistema de biovigilància per a detectar els efectes adversos derivats de l'aplicació de les tècniques de RHA.

"En la Comunitat Valenciana vam crear precisament el mes passat una comissió específica per al control d'esdeveniments adversos detectats en l'aplicació de tècniques de reproducció humana", va recordar. "A més, considerem que ha d'ampliar-se d'1 mes a 3 mesos el termini per a completar les dades terapèutiques de les parelles i dones receptores de la donació en el registre de donants", va afegir.

En un altre ordre de coses, Barceló va recordar que la Comunitat Valenciana va iniciar fa quatre anys el finançament dels mesuradors continus de glucosa, per la qual cosa la decisió d'incloure'l ara a nivell nacional en la cartera de serveis "reforça una decisió amb la qual ens avancem".

Es tracta d'una mesura que ha dotat a les persones afectades d'una eina per a millorar el control de la seua diabetis perquè, com va recordar, actualment són prop de 1.000 els pacients amb diabetis portadors de mesuradors continus de glucosa.

Teràpies avançades

Barceló va definir com una fita l'acord de la Comissió Permanent de Farmàcia sobre el preu de la teràpia CAR-T, una teràpia avançada de fabricació no industrial. S’elaborarà a l'Hospital Clínic de Barcelona i és la segona teràpia no industrial autoritzada i finançada a Espanya i la primera competidora de les CAR-T comercials. Es va acordar el seu finançament per tractar-se d'una fita i per ser, malgrat tot, un preu molt inferior a les teràpies comercials.

En el cas de la Comunitat, des que al desembre de 2019 s'administrara la teràpia amb cèl·lules CAR-T a l'Hospital Clínic de València al primer pacient, aquest nou tractament de teràpia gènica avançada ja s'ha infós a un total de 25 pacients, alguns dels quals provenen de Comunitats autònomes veïnes. A ells cal sumar els 14 pacients que han rebut també aquesta teràpia a l'Hospital La Fe de València.

"Aquesta teràpia suposa que al voltant d'un 30% i un 40% dels pacients que no tenien una altra alternativa terapèutica, puguen tindre opcions de curació", va assenyalar la consellera, després d'apuntar que els resultats mostrats fins ara a l'Hospital Clínic són esperançadors, si bé caldrà esperar per a tindre els resultats a llarg termini.