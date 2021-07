La intimitat d’’El dormitori’ invaeix el Centre del Carme

Qui no s'ha tancat alguna vegada a la seua habitació a aïllar-se del món i pensar en el present, passat i futur? Perquè eixes quatre parets també s'han convertit, sobretot per a la generació centennial –els nascuts entre mitjans dels 90 i mitjans dels 2000–, en espai de creació, d'activació del desenvolupament artístic i noves formes de comunicació, sobretot a través de les xarxes socials, a causa de la seua precarietat i escassetat de recursos.

Aquest és l'eix de la mostra ‘El dormitori, Centennial Bedroom Art’, que es podrà veure fins a 31 d'octubre en el Centre del Carme de València. En ella es dóna “visibilitat a tota una generació que despunta, que ho té aparentment tot en contra però que, contra vent i marea, està sent capaç de generar un llenguatge i un discurs propi i altres maneres de fer”, va dir el director del CCCC, José Luis Pérez Pont, en presentar la mostra juntament amb la comissària, Clara Barral i la responsable del disseny i concepte expositiu, Vera Martín.

El recorregut expositiu porta al visitant a experimentar un passeig, a vegades interactiu, que comença en el més mainstream i digital a la sala TikTok, passa pel moment just de mirar les xarxes socials abans de dormir, i acaba per endinsar-se en els pensament i somnis de la generació centennial. La peça central del dormitori, creada per l'artista Weecolors, acollirà també una sèrie de concerts, conferències, xarrades i col·loquis.

Recorregut de la mostra

Sala de filtres. Els visitants podran usar de manera intuïtiva els filtres que Paula Zoido i Urticae han creat en exclusiva per a l'exposició.

Escenari dormitori. Ens remet a l'habitació més clàssica, la tauleta de calaixos, les cadires d'estudi, la catifa i un llit desordenat.

Espai per a la música. La cantant Dani, una gran representant de la música ‘bedroom pop’, va interpretar ahir un tema durant la presentació i va destacar el paper de les xarxes com a “mitjà d'exposició”.

Fes-te un selfi!. La sala #pinkwall és la més ‘mainstream’. El visitant no haurà de viatjar a Los Angeles per a fer-se un selfi en la paret més instagramejada, ja que El dormitori ha recreat la famosa paret rosa de la botiga de Paul Smith.