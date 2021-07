Sandra Barneda, de José Luis Moreno: "Me dijo que me iba a cortar el cuello si seguía preguntando como pregunté"

Tras la detención de José Luis Moreno, acusado de liderar un entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas, ha ido saliendo a la luz numerosos afectados, anónimos y celebrities, afectados por el productor y empresario.

Uno de los testimonios más impactantes lo dio este miércoles Sandra Barneda, que tuvo un fuerte encontronazo hace unos años con Moreno y sufrió en carnes propias su carácter.

Lydia Lozano ha hablado de uno de los temas más polémicos de la semana, José Luis Moreno, y ha confesado que le sigue debiendo dinero a pesar de que le insistió para que se lo devolviera. Lydia Lozano desvela el dinero que José Luis Moreno le debe. (EUROPA PRESS)

"En Hable con ellas lo viví en primera persona… en una pausa publicitaria me dijo que me iba a cortar el cuello si seguía preguntando como pregunté", aseguró la presentadora en Sálvame. "Me lo repitió varias veces: te voy a cortar el cuello, te voy a cortar el cuello".

Para Barneda, Moreno es "un símbolo de una España que ya ha desaparecido". "Estaba acostumbrado a tener impunidad y a actuar desde la mafia más retrógrada y desde el poder que, creo, forma parte de otra época", señaló.

Además, Sálvame emitió los audios de esa discusión en publicidad donde se ve a un José Luis Moreno muy agresivo: "¿Pero es que tú te crees que me importa a mí tres carajos que te ofendas tú? ¿Tú quién eres?", le espetaba a Sandra, que alcanzaba a decirle: "Perdona, no me hables así".

"¿Cómo que no te hable así? No me hables tú a mí así. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?... Ni una más, ni una más", le espetaba el productor televisivo llevándose el dedo al cuello.

La periodista, escritora y presentadora no ha sido la única que ha alzado la voz contra el productor. Yolanda Ramos, Serafín Zubiri, Miguel Lago, Lydia Lozano y otros tantos compañeros de la profesión, mediáticos y anónimos, han hablado del empresario madrileño antes y después de que saliera a la luz la noticia de su detención.

Han sido muy sonados los casos de personalidades que denuncian que el productor de televisión les ha dejado a deber dinero. Sin embargo, hay otros elementos truculentos que sobrevuelan al conocido ventrílocuo, como la presencia de algunos hombres del mundo del espectáculo -ya fueran cantantes, modelos, actores...- que han vivido en su casa, algunos de los cuales han hablado de una relación que parece algo más que amistad. Rafa Mora ha dejado entrever algo similar, aunque en menor medida, que le marcó en su encuentro con José Luis Moreno en 2013 gracias a su participación en su serie Esposados, de Telecinco. Así, el colaborador habló de las supuestas intenciones que tendría José Luis Moreno con él: "Noté que me deseaba".