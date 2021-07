Cantó y sus ataques a los 'chiringuitos' antes del nombramiento de director de la Oficina de Defensa del Español

"La creación de una oficina no arregla ningún problema, coloca a amiguetes (...) A mí no es la política que me gusta", las redes recuerdan ahora a Toni Cantó, el exportavoz de Ciudadanos que se sumó al proyecto de Isabel Díaz Ayuso tras abandonar la formación naranja, lo que opinaba sobre los "chiringuitos" antes de ser nombrado director de la Oficina de Defensa del Español.

Ayuso quiso que Cantó fuera en la lista del PP a los comicios del 4-M, aunque más tarde la Justicia determinó que su inclusión no cumplía la normativa electoral y le dejó fuera. Ahora ha creado esta oficina y le ha nombrado director.

Los usuarios de redes sociales le han recordado a Cantó sus palabras sobre la inoportunidad de los "chiringuitos" en el pasado e incluso que propusiera, como candidato en la Comunidad Valenciana, una ley anti-enchufes en la política.

Toni Cantó hizo bandera durante su etapa en Ciudadanos de la eliminación de los "chiringuitos". Cantó tuiteó numerosas veces contra organismos creados por las comunidades autónomas para "colocar amiguetes" y financiados con "subvenciones" del PSOE, de Ada Colau o incluso del PP.

Temblad, enchufados del PP y el tripartito valenciano.



Llega la ley anti-enchufes de @CiudadanosCs pic.twitter.com/Uh0KqEHTua — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 17, 2019

La hemeroteca le ha recordado también varios de los mensajes que lanzó en mítines políticos en el pasado en contra del enchufismo. "Quiero menos políticos porque quiero más doctores" o "estoy harto de enchufados, estoy harto de chiringuitos", llegó a decir. También se quejaba de políticas que no eliminan "gastos improductivos, duplicidades, subvenciones o chiringuitos que sobre todo ahora son absolutamente insostenibles".

Concretamente, Cantó tuvo duras críticas contra una oficina de defensa de la lengua valenciana. "Aquí hay un chiringuito", dijo, "Aquí hay unos señores que en nombre de la lengua valenciana se enriquecen".