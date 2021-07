Julen e Inma Campano, de tener citas en 'MyHyV' a ser los nuevos inquilinos en el pisito de 'Solos/Solas'

Durante la emisión de Supervivientes: tierra de nadie, la gala presentada por Carlos Sobera este miércoles en Telecinco, este anunció que Julen de la Guerra sería el nuevo inquilino del pisito de Solos/Solas, el reality de la plataforma de pago Mitele+.

Sus últimos habitantes, el deportista Albert Álvarez y la influencer Danna Ponce, no se conocían antes de entrar en el programa, pero terminaron descubriendo la gran afinidad que había entre ellos y hasta dándose algún beso, dejando abierta la posibilidad de tener algo más fuera.

Tras entrar en la pequeña vivienda, colocar la compra y confesar sus nervios; Julen conoció a la que será su compañera durante los próximos días: Inma Campano, de La isla de las tentaciones 2. La Penélope Cruz de Montequinto y Julen, sin embargo, ya se conocían bastante bien, pues la andaluza fue una de las pretendientas del último trono del madrileño en Mujeres y Hombres y Viceversa.

"No sabes la alegría que me acabas de dar", comentó De la Guerra ante la incorporación de Campano, que se mostró bastante impactada e insegura: "¿De verdad me lo dices?", preguntó. Y es que, el madrileño expulsó a la sevillana de MyHyV a finales de marzo, poco antes de que se cancelara el formato para siempre.

De la Guerra explicó también en el plató de Supervivientes su actual relación con Sandra Pica, la exnovia de Tom Brusse, y aseguró que eran meros amigos que se estaban conociendo, provocando una gran expresión de escepticismo en Sobera. “Somos amigos, nos lo pasamos muy bien, pero de ahí a que pase algo más…”

Entonces, el insistente presentador quiso saber qué hacían ambos para disfrutar tanto. “¿Que qué hacíamos para pasarlo bien? Pues hombre, Carlos, échale imaginación. Ella es libre y pude hacer lo que quiera”, concluyó el joven.