Perro, "el misterio más grande del programa", resulta ser José Manuel Calderón en 'Mask Singer'

Este miércoles, Antena 3 emitió una nueva entrega de Mask Singer que, como es habitual, comenzó mucho más tarde de lo anunciado. Como investigadora invitada se sumó la comunicadora Nuria Roca, quien tomó el relevo de Chenoa.

El primer desenmascarado de la quinta entrega del programa fue José Manuel Calderón, cuyo personaje era Perro, el participante más punk. Durante toda la noche, el exjugador de baloncesto mantuvo a la audiencia buscando las medidas de todos los famosos que se barajaba entre los investigadores pues, con 1,91 de altura, resultaba más que imponente en el escenario con el disfraz.

Con todo, prácticamente averiguó la identidad de perro, que compartió unas pistas muy callejeras: "Cuando cada año que te echas vale por siete, te das cuenta de que hay que vivir a toda mecha. Ahora que todo el mundo quiere a Perro, voy de jarana en jarana. Se acabó lo de hacer cola para entrar en los garitos y que el puerta me mire mal al pasar. No pienso dejar que se me suba la fama a la cresta, yo tengo a mi gente de siempre, esa que me quiso cuando era un punky cualquiera".

Ni Fernando Torres, ni Jorge Fernández, ni Miguel Ángel Silvestre, ni Guti

El humorista José Mota, quien pensó que Perro era Jorge Fernández, calificó al jugador como "el misterio más grande que ha pasado por el programa". Por otro lado, Javier Calvo se pasó al mundo de la música, apostando por Chimo Bayo; y Javier Ambrossi pensó que se trataba de Fernando Torres. Por la parte de las chicas, Paz Vega pensó que se trataba de Miguel Ángel Silvestre, mientras que Nuria Roca apostó por Guti.

José Manuel Calderón (@JmCalderon), campeón del mundo de baloncesto, ha sabido jugar también sobre el escenario de #MaskSinger para que no descubrieras su identidad siendo Perro 🐶😱 ¡VAYA NIVELAZO! 🏀



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger6 pic.twitter.com/ORy2vsuPfc — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 30, 2021

El propio medallista olímpico reconoció, una vez fue destapado, que su participación en el programa se trataba de algo difícil de averiguar, pues no suele aparecer en formatos televisivos, por lo que se podría decir que con su aparición le marcó un triple a unos cuantos. Por su parte, Ambrossi destacó el progreso que había visto en Calderón a la horra de bailar.

Así, José Manuel Calderón se suma a una lista en la que ya figuraban La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrerol y Mel B.