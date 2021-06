Tu horóscopo diario: jueves 1 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 1 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La luna menguante hoy en tu signo te va a llevar a tener un poco de menos empuje que el habitual, pero también más cautela en algunas cosas y eso puede favorecerte, sobre todo en lo material. Por la noche, alguien te dice algo importante.

Tauro

Hay buenas noticias en algo relativo a la salud y eso te llena de alegría, aunque quizá sean de un familiar o de un amigo al que ahora ves reponerse y eso también influye muy positivamente en tu ánimo. Descansarás mucho mejor.

Géminis

Si tienes negocios o empresas de cualquier tipo, vas a tener un día muy ocupado y algo tenso. Querrás llegar a acuerdos o cerrar temas pendientes, y no va a ser fácil conseguirlo. Mantén la mente fría y no dejes que el mal humor lo pague nadie.

Cáncer

Quizá has llegado al la mitad de la semana con cierto cansancio, lo que hace que necesites un poco de descanso, así que lo más probable es que hoy rechaces una invitación a salir de los amigos. Es una decisión que te va a sentar estupendamente.

Leo

Es muy posible que estés pensando en cómo apartar de tu camino a una persona que no te gusta o que se ha convertido en tu oponente o enemigo. No tomes el camino más rápido y fácil, es peligroso. Deja que las circunstancias le pongan en su sitio.

Virgo

Necesitas salir, dar una vuelta o desconectar de todo lo que signifique una tarea monótona ya que tu mente está un poco paralizada por la situación en la que hoy te verás algo sobrepasado o sobrepasada. Es bueno que te dejes llevar por algo frívolo y divertido.

Libra

Hoy no debes guardarte lo que sientes, exterioriza tus sentimientos con familiares cercanos o busca un buen confidente entre tus amigos o amigas porque te responderán y escucharán sin dudarlo. Será un bálsamo para tu espíritu.

Escorpio

Ojo con dejar sobresalir tu lado más oscuro y dominante si lideras un equipo, ya que esta circunstancia puede convertirse en algo muy contraproducente para los que te rodean. Ten cuidado y se prudente. Modera esa zona que es conflictiva a veces.

Sagitario

No debes de juzgar a nadie de la misma manera que no te gusta que te juzguen a ti, así que si alguien te pide opinión sobre un tema polémico o de relaciones entre varias personas, mejor no la des. Deja que cada uno solucione sus asuntos.

Capricornio

Te has dejado llevar por la tecnología y ya casi no hablas con muchos amigos que antes lo hacías y solo te comunicas por las redes sociales. Eso no es algo bueno para ti, cambia tus esquemas y vuelva a enriquecerte con los contactos reales.

Acuario

Las actividades artísticas, en cualquiera de sus formas, te atraerán mucho y en eso vas a pasar hoy horas, y lo cierto es que te pueden traer ratos muy confortadores intelectualmente. También te divertirás porque te vuelcas mucho en esa tarea.

Piscis

No des tanta importancia a la belleza física que ves en las redes sociales porque no es tan real como parece. Busca en el interior de las personas, porque te aportará muy buenas y agradables sorpresas, incluso aunque creas que no pueden suceder.