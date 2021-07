ERC y JxCat: los indultos ahondan las diferencias entre las dos alas del independentismo

Las dos alas del independentismo, representadas fundamentalmente por ERC y JxCat, llevan ya años separadas por sus diferentes estrategias: más pactista con el Estado la de los republicanos, más frentista la del partido de Carles Puigdemont. Y la concesión de los indultos, lejos de suturarla, ha profundizado una brecha entre dos partidos que comparten el Gobierno de la Generalitat que tendrá que negociar con el Ejecutivo central en la mesa de diálogo sobre la crisis territorial que se reunirá en septiembre, pero que tienen visiones muy diferentes sobre cuál debe ser su relación con el Estado.

Así quedó claro el pasado miércoles, en el pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la medida de gracia otorgada a nueve condenados por el procés, un pleno en el que ERC y JxCat emplearon tonos muy distintos al referirse tanto a los indultos como al diálogo prometido por Sánchez. La diferencia principal entre las dos alas del independentismo tiene que ver sobre todo con cómo debe ser la relación en el futuro entre Cataluña y el Estado. Mientras los republicanos hablan de diálogo sin renunciar al referéndum de independencia, los de Puigdemont lo apuestan todo al "divorcio" terminante con España.

Las intervenciones de los portavoces de ERC y JxCat en el Congreso, Gabriel Rufián y Míriam Nogueras, respectivamente, fueron muy ilustrativas de estas diferentes actitudes. El primero puso en duda que Sánchez vaya a oponerse permanentemente a una consulta de autodeterminación en Cataluña, pero se mostró confiado en que los indultos van a mejorar el "clima político". Y eso, dijo, "no es menor, es bueno, porque este buen clima político es lo que nos hace permanecer en la centralidad del terreno de juego y no en los extremos, donde hay barro y se juega mucho peor".

Rufián criticó la "represión" que, a su juicio, ejerce el Estado contra las ideas progresistas o independentistas, pero dedicó la mayor parte de su discurso a cargar contra la derecha, a la que acusó de tener un discurso que "suena como un teléfono móvil en un teatro: molesto, inoportuno e innecesario". "Este Gobierno ha indultado a nueve políticos injusta y salvajemente encarcelados durante tres años y aquí no ha pasado nada, la gente no está quemando nada y no hay una grieta en mitad de Colón fracturando España", ironizó el portavoz de ERC, que aseguró que el discurso de PP, Vox y Cs "choca con la realidad".

JxCat solo contempla el "divorcio"

Rufián lanzó críticas, sí, pero fueron más destinadas al Estado que a actuaciones concretas del Gobierno, a quien precisamente exigió que se ponga al timón de una reforma que acabe con la "represión" que, a su juicio, existe en un país donde se "persiguen ideas". "Ustedes no serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya solo una persona en este país perseguida, amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente", espetó.

La diferencia fundamental con JxCat es que los de Puigdemont no solo consideran que el Estado es irreformable, sino que además creen que la ciudadanía de Cataluña ya ha votado la independencia y que ahora la misión de la Generalitat es separarse de España, no buscar un referéndum. La intervención de la portavoz Nogueras no dejó lugar a dudas: lo necesario, a su juicio, es "formalizar el divorcio" entre Cataluña y España porque "el conflicto no es entre los catalanes". "Entonces sí va a empezar una nueva etapa de reconciliación y reencuentro, de Estado a Estado y de igual a igual", espetó Nogueras.

Para el ala más frentista del independentismo, "los catalanes no reclaman reencuentro" porque ya "han votado independencia", en base a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, donde los partidos secesionistas obtuvieron más del 50% de los votos con una abstención récord. Pero ERC considera que esa actitud es fantasiosa, y Rufián aseguró que "ya nadie duda de quien apostó por un mundo real y quien apostó por un mundo virtual" dentro del independentismo, una respuesta velada a una Nogueras que llegó a asegurar que "esta farsa no se puede aguantar dos años más", en referencia a la alianza entre los republicanos y el Gobierno.

Para JxCat, además, los indultos no son un paso del Ejecutivo para entablar un diálogo, sino el fruto de la presión internacional ejercida por Puigdemont, y la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat un "cuento" para desactivar al independentismo, en palabras de Nogueras. Y el miércoles, Rufián fue muy claro en su respuesta: "O los indultos son una derrota y la humillación de una parte del independentismo, o son la consecuencia de una política hecha aquí y en Europa, pero aclárense, repartidores de carnés de patriota, porque todo no puede ser", espetó.