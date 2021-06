Madonna es criticada por su comentario sobre la actuación de Lil Nas X

Continúan las reacciones a la actuación del cantante Lil Nas X en los Premios BET, que se centran en premiar a personas afroamericanas que destacan en la música o el entretenimiento de Estados Unidos.

Sin duda, el cantante de Old Time Road cae dentro de esa categoría y por eso aprovechó la ocasión para presentar su nuevo single MONTERO (Call me your name) con una propuesta en escenario de baile e interpretación que dejó a todo el mundo pegados a sus asientos.

Sin embargo, la actuación ha sido eclipsada por el beso que Lil Nas X se da con uno de los bailarines, también afroamericano, durante la canción. El artista, abiertamente homosexual, ha tenido que soportar todo tipo de comentarios homófobos desde entonces.

Madonna también ha querido opinar sobre la actuación y ha hecho referencia a su famoso beso junto a Britney Spears en los VMA en 2003, comentando "yo lo hice primero".

El intento de la cantante de Like a virgin de robar el protagonismo de Lil Nas X no ha sido bien recibido en redes. Sobre todo, porque el contexto de su beso es totalmente diferente al de ahora.

Usuarios de Twitter han usado la plataforma para recordar la importancia que tiene ver a un cantante exitoso, gay y negro en pantalla.

La diferencia es que el beso de Madonna era queerbaiting y el de Lil Nas X es una expresión de su sexualidad honesta. Madonna no solamente NO lo hizo primero, sino que además muestra que no entiende la importancia de la representación real. https://t.co/ULJ8138czM — Martín León (@mintonarel) June 30, 2021

Ya siéntate Madonna. Él no se sintió representado con que besaras a mujeres cis.



Deja a Lil Nas X disfrutar su momento. https://t.co/y8dwgyClND — Nudul / 누둘 /🍜 (@nudul) June 30, 2021

A lo mejor no eres una persona queer de color y no lo haces por ser transgresor.



A LO MEJOR https://t.co/dIijxHrHy0 — Zeus (@ZeusLaand) June 30, 2021

Sin desmerecer la importancia de Madonna en la historia de la música pop, Lil Nas X será una importante figura para muchos jóvenes homosexuales en Estados Unidos y en el resto del mundo. Los besos y las relaciones entre hombres aún están rodeadas de mucho tabú en la televisión y Lil Nas X ha roto una barrera más para normalizarlo.