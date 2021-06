Álvarez, sobre la supresión de la limitación de mandatos: "¿es que tienen miedo a las urnas?"

En el turno de réplica de la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, Álvarez ha lamentado que "seguimos empeñados en 'embroncar' el debate".

A López Miras le ha dado las gracias por su "reconocimiento y apoyo" por la situación que han tenido que vivir en la Región. "Creo que está a las claras que, mientras que a nosotros nos llaman tránsfugas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, a ellos les llaman expulsados de Vox", ha reprochado.

"No sé si Conesa tiene miedo a que nosotros hablemos y de lo que podamos contar respecto a lo que pasó en esos días de la moción de censura", según Álvarez, quien ha reprochado al secretario general del PSRM que haya hablado del artículo 6 de la Constitución española pero haya "obviado intencionadamente" el final del mismo.

En este sentido, ha recordado que el final de ese artículo dice textualmente que la estructura interna y funcionamiento de los partidos "deberán ser democráticos". A este respecto, ha criticado que si Cs está demostrado algo en toda España es que "tiene poco de democrático" y el PSOE, como partido, "también deja mucho que desear".

Ha recordado que Conesa también ha hablado del CEMOP y las encuestas, poniéndolo en duda y comparando la situación con los resultados de las elecciones de 2019. "Yo no discuto que los resultados son siempre los que dan las urnas, pero todas las encuestas nacionales coinciden a día de hoy en que hay una clara tendencia de victoria por parte del PP y de decaimiento por parte del PSOE".

Además, señala que esta tendencia ha sido "refrendada" en las urnas en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. "Han mandado a Cs directamente a su casa y han pasado de 36 a cero diputados; mientras que al PSOE lo han mandado al rincón de pensar".

Ha recordado que Conesa también ha hablado de la Ley del Presidente. "Yo personalmente no he querido nunca la limitación de mandatos", según Álvarez, porque "no se trata de una limitación solo para López Miras, sino para que cualquier murciano pueda elegir a quien quiera". Así, le ha preguntado si "tienen miedo a las urnas".

Y es que "serán los murcianos los que decidan con su voto quien quieren que les gobierne durante 4, 8, 12, 16, 20, 25 años o los que sean", según Álvarez, quien ha señalado que sucede 2lo mismo" en el resto de España con los alcaldes o con el presidente del Gobierno.

Respecto al trasvase, ha pedido a Conesa "que no se entregue con tanta facilidad" y no justifique con el cambio climático "lo que sus compañeros de Madrid nos están condenando a sufrir aquí, en la Región de Murcia". Y es que, añade, "el cambio climático ya está contemplado en el Memorándum del trasvase".