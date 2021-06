Las reacciones al Debate de Ciudad de Almeida: de la "falta de proyecto" a 'vendehumos'

De la "falta de proyecto" a 'vendehumos'. Los tres líderes de la oposición han aprovechado su tiempo en el atril para valorar el balance del año del Consistorio matritense y los próximos proyectos anunciados por el alcalde de la capital.

Para Rita Maestre la política de José Luis Martínez-Almeida refleja "una falta de proyecto". Maestre ha denunciado la "nula gestión de estos dos años" y ha reivindicado como propios muchos de los proyectos enumerados por Almedida, dado que eran heredados de la anterior Corporación, según la líder de Más Madrid. "No solo no se amplía Madrid Central, sino que podrán 15.000 coches nuevos entrar más coches en el área actual y por supuesto no hay ninguna nueva restricción seria a la vista;. se sigue invirtiendo en vías de alta capacidad, no se quita tráfico de ninguno de los principales ejes e incluso se desaprovecha una oportunidad caída del cielo como la del scalextric de Joaquín Costa donde, aunque le llaméis bulevar, lo que se va a hacer es una autopista de ocho carriles. Lo llaman bulevar y es lo contrario, tiene ocho carriles con algunos arbolitos dibujados...", ha advertido en su intervención.

Entre el retroceso en "la introducción de la bici y el parón en la construcción de carriles bici segregados" la líder de la oposición cree que el proyecto estrella de Almeida "es humo porque la estrategia 360 no existe. Son solo notas de prensa".

Por su parte, el portavoz socialista ha lamentado "que los desequilibrios, los problemas ambientales y la falta de vivienda sigan sin corregirse pese a la lealtad de la oposición durante la pandemia". Además, Pepu Hernández ha destacado los incumplimientos de los Acuerdos de la Villa y que hayan vuelto a Madrid "la intransigencia, la intolerancia y el sectarismo".

Por ejemplo, en materia de Urbanismo, Hernández ha asegurado que en la ciudad "es más fácil incumplir la normativa que cumplirla", ya que el Gobierno municipal "mira hacia otro lado" en problemas que tendrían solución si se hiciera cumplir la legalidad vigente, como en el caso de las 'cocinas fantasma' o en la destrucción de patrimonio, ha apuntado.

Por último, Javier Ortega Smith ha advertido de la situación de "incertidumbre e inseguridad" que se respira en la capital en parte provocado por el gobierno PP-Cs, "que más que uña y carne son una uña clavada en la carne". "¿Pasará como en la Comunidad con esa puñalada trapera por detrás?", ha preguntado en alto el líder de Vox en el Ayuntamiento. También ha aprovechado para ironizar con el discurso José Luis Martínez-Almeida al que ha comparado con Fidel Castro por sus "discursos de cinco horas sin decir nada".

Ortega-Smith, en la línea de Maestre, ha afeado tanto a Almeida como a Villacís ponerse "medallas" de medidas propuestas por Vox, definido como "el muro de contención contra las políticas de la extrema izquierda". "Las terrazas no son de Villacís sino que se apuntó al carro poniéndose delante", ha afeado.