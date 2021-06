Comienzan los trabajos para retomar las obras del tramo central de la L9 del metro de Barcelona

Este julio comenzarán los trabajos previos para retomar las obras del tramo central de la línea L9 del metro de Barcelona para poner en marcha la tuneladora que ha de continuar la obra del túnel del tramo Zona Universitària-Mandri. Estas tareas, que durarán unos meses, consistirán en adaptar los elementos auxiliares de la tunelación (campa de Camp Nou, pozo de introducción y forjados necesarios para introducir los anillos) y en poner a punto la tuneladora, que está situada en el entorno de la futura estación de Manel Girona.

La tuneladora, una vez hechos estos trabajos previos, comenzará a perforar a principios del año 2022, en dirección a Lesseps y hasta llegar a Mandri. En total, hay que acabar unos 4 kilómetros de túnel para conectar las ramas sur y norte de la L9 y la L10.

El Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori ha firmado este miércoles la orden que permitirá iniciar los trabajos previos para arrancar la tuneladora.

Las obras del tramo central de la L9 y la L10 del metro, entre Sagrera y Zona Universitària, están valoradas en 946 millones de euros, mientras que los trabajos de perforación del tramo central con tuneladora tienen un presupuesto de 79 millones.

La L11 y la estación de Trinitat Nova de la L4 del Metro de Barcelona cerrarán desde este jueves por obras de mejora, ha explicado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) este miércoles en un comunicado.

La suspensión del servicio en la L11 durará hasta el 12 de septiembre y el cierre de la estación de Trinitat Nova de la L4 hasta el 30 de agosto, que es el tiempo que la Generalitat aprovechará para ejecutar la parte principal de la obra de mejora de esta estación.

Los trabajos permitirán que las dos líneas que actualmente comparten andén en la estación de Trinitat Nova funcionen de manera independiente, facilitando que la L4 circule con más frecuencia, además, la L11 se acabará de automatizar en todo su trazado.

"Lo que hacemos es una actuación para mejorar la experiencia del viajero del transporte público", ha resaltado la presidenta de TMB y concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, y ha añadido que en estos momentos de recuperación del transporte público tras la pandemia, es imprescindible mejorar las frecuencias, la capacidad y la seguridad de los usuarios.

Asimismo, ha apuntado que la demanda va aumentando y se encuentra ya en la raya del 70% de lo que era habitual antes de la crisis sanitaria y que, además, se ha invertido la relación entre volumen de uso del transporte privado y del transporte público en Barcelona, a favor de este último.

A raíz de las afectaciones se habilitará un servicio especial de autobuses que cubrirá el tramo en obras entre Via Júlia y Can Cuiàs (del 1 al 31 de agosto) y desde Trinitat Nova a Can Cuiàs (a partir del 1 de septiembre), con parada cerca de las estaciones.

No obstante, según el desplazamiento "pueden ser preferibles otras combinaciones con la red de transporte existente en la zona", como la Línea 3 de Metro (con conexión a Trinitat Nova), las líneas regulares de autobús de TMB D50, H2, 62, 76 y 180 o la red de Rodalies con el enlace en Torre Baró.