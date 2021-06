Yolanda Ramos, Serafín Zubiri, Miguel Lago, Lydia Lozano y otros tantos compañeros de la profesión, mediáticos y anónimos, han hablado de José Luis Moreno antes y después de que saliera a la luz la noticia de su detención.

Han sido muy sonados los casos de personalidades que denuncian que el productor de televisión les ha dejado a deber dinero. Sin embargo, hay otros elementos truculentos que sobrevuelan al conocido ventrílocuo, como la presencia de algunos hombres del mundo del espectáculo -ya fueran cantantes, modelos, actores...- que han vivido en su casa, algunos de los cuales han hablado de una relación que parece algo más que amistad.

Rafa Mora ha dejado entrever algo similar, aunque en menor medida, que le marcó en su encuentro con José Luis Moreno en 2013 gracias a su participación en su serie Esposados, de Telecinco.

El extronista participó en algunos episodios de esta ficción de sketches de parejas, y fue entonces cuando conoció al productor. Según ha revelado este miércoles en Sálvame, Moreno estuvo muy pendiente de él durante sus sesiones de rodaje, y, según le comentaron los compañeros, no era habitual ni que se pasara por plató.

Aunque ha asegurado que no quería contar demasiado, pues ha confesado que lo pasó mal entonces por miedo a que su rechazo al productor le acarreara consecuencias, sí aseguró que tuvo una reunión con él en su despacho que le hizo sospechar que sus intenciones iban más allá de lo profesional.

"Me ofreció salir en La que se avecina", ha comentado sobre ese encuentro en privado, a lo que Kiko Hernández contestó que a él también se lo había ofrecido. Después, el resto de charlas las tuvieron por teléfono, y el valenciano le envió un mensaje "meramente profesional" para dejarle claras sus intenciones.

"Ese mensaje voy a hacer como si no lo he leído, lo voy a borrar. Creo que no has entendido nada de lo que te he explicado", le respondió entonces José Luis Moreno. Y es que, al parecer, el productor le comentó que se le daba bien la interpretación, "pero que si no tenía padrino" no le iría bien.

En ese momento, Rafa Mora sintió miedo, pero a los dos meses le volvió a escribir, de forma más cordial, ofreciéndole "tomar un café en París". El extronista le respondió con una foto con su novia para que se diera aludido, pero a los pocos meses, de nuevo, volvió a escribirle como si no hubiera pasado nada: "Ya no contesté".

El acoso sexual que confesó Rafa Mora en 2017

Echando la vista atrás televisivamente, el colaborador de Sálvame ya relató este testimonio en 2017 en una entrevista, pero en aquel entonces habló del acoso sexual de un productor de series sin dar su nombre: "Lo primero que me dice es que era un chico muy guapo, que tenía ángel, pero si no tenía padrino me quedaría por el camino".

"Me dijo que tenía nariz de boxeador y culo de tenista. Yo en ese momento noté que me deseaba, pero tampoco le di importancia", confesó. También habló de aquel mensaje "meramente laboral" y de lo que aquel anónimo productor -supuestamente José Luis Moreno- le contestó: "Rafa, este mensaje lo voy a borrar como si nunca lo hubiese recibido. Al parecer no has entendido nada. Si en algún momento quieres ser mi invitado, mi casa es muy grande y vivo solo. Por lo tanto, te vienes unos días, hablamos y yo te ayudaré en lo que pueda".