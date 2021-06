La Corte Suprema del estado de Pensilvania (EE UU) ha anulado este miércoles la condena por abusos sexuales contra el cómico Bill Cosby, icono de la cultura popular estadounidense y que hasta ahora estaba encarcelado en una prisión estatal cerca de Filadelfia.

Cosby llevaba dos años privado de libertad y había dicho que tenía intención de cumplir por completo la condena de diez años de prisión (de los que debería cumplir al menos tres) que le impuso un juez en septiembre de 2018 por haber agredido sexualmente a Andrea Constand, una empleada de la Universidad de Temple, en 2004.

"Se anulan las condenas y el fallo de la sentencia de Cosby y se le deja en libertad", ha escrito la Corte Suprema de Pensilvania en una sentencia de 79 páginas. La decisión llega después de que el tribunal determinase que un fiscal anterior había hecho un pacto con Cosby para no señalarlo como acusado.

Los jueces lo declararon culpable de los cargos de penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de estupefacientes. Constand denunció al humorista alegando que este le había dado unas pastillas que le marearon y permitieron abusar de ella.

El 2019, el tribunal de Pensilvania rechazó la apelación presentada por los abogados del cómico a su condena por abusos sexuales y ser designado como un "depredador sexual violento". El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, calificó la decisión del tribunal de apelaciones de "terrible y decepcionante". "El señor Cosby sigue esperanzado y defiende su inocencia", indicó.

El artista fue el primer famoso enjuiciado en la era del movimiento Me Too, que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer. Han sido más de 60 las mujeres que han acusado a Cosby de agresiones desde 1965, pero no fue hasta 2014 cuando la mayoría se atrevió a hablar.

Por su parte, la esposa del cómico, Camille Cosby, criticó al tribunal de apelaciones en un comunicado afirmando lo siguiente: "Puedo garantizarles que nuestra batalla personal contra las ansias claras, racistas e incestuosas de venganza en los sistemas de justicia penal de Pensilvania no ha acabado".

El actor y cómico, de 83 años, alcanzó la fama por su papel en la serie de la década de 1980 The Cosby Show, lo que le valió el mote de "El padre de América". No obstante, su éxito se desvaneció tras las mencionadas acusaciones.