El MuVIM despedeix el cicle de cinema de Berlanga amb 'Calabuch'

Es tracta de "una triava onírica, naif fins i tot", que serà presentada pel crític cinematogràfic Ramón Alfonso, acompanyat per Joan Carles Martí, comissari de la mostra, segons ha informat la Diputació de València en un comunicat. L'entrada és gratuïta i es podrà arreplegar des de les 17.30h en el vestíbul del museu.

A pesar que ni el guió ni la idea original eren seues, Berlanga va reconéixer: "Tot eixe món pirotècnic, valencià, eixe clima calent (de Calabuch) em pertany", com li va dir anys més tard al periodista i escriptor Manuel Hidalgo.

"La història estava narrada en clau de meravella", assegurava el director valencià, qui reconeixia també que en la pel·lícula -rodada a Peníscola- estava el seu "barroquisme valencià" i la seua "mediterraneitat".

Emmarcada en plena Guerra Freda, Calabuch parla de la grisa Espanya de l'època, però aconsegueix ampliar la mirada per a referir-se amb irònica desesperança a les tensions que trastornaven en aquells moments l'actualitat mundial.

A la bomba atòmica, Berlanga va respondre armat de tendresa per a construir una paràbola onírica, atemporal, que contraposa la simplicitat de la vida rural d'un país endarrerit com Espanya a la complexitat de la vida moderna, el nou món eixit de la Segona Guerra Mundial i liderat pels Estats Units d'Amèrica.

CICLE DE BERLANGA

Amb aquesta "magnífica lliçó d'optimisme" d'un poble que era feliç "perquè ningú es va proposar ser-ho" -com deia una promoció publicitària de l'època-, el museu de la Diputació tanca el seu cicle 'Berlanga. Cine y memoria', dins del qual s'han projectat les pel·lícules més emblemàtiques que Luis García-Berlanga va rodar sota la dictadura franquista.

Per a la diputada del MuVIM, Glòria Tello, la projecció de Calabuch li pareix "una immillorable rúbrica del cicle que el museu ha dedicat a Berlanga i que ha servit per a conéixer la forma i manera tan brillant amb la qual Berlanga no només va saber sortejar la censura franquista, sinó que va poder crear obres d'art immortals".

En paraules del director del MuVIM, Rafael Company, "el cicle ens ha permès reconstruir la memòria històrica, però també sentimental, d'aquella Espanya que sobrevivia com bonament podia sota la fèrula franquista".