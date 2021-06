El 'macrobrote' por viajes de fin de curso a Mallorca suma 1.610 positivos en once Comunidades

En concreto, la Comunidad de Madrid ha notificado 662 positivos; País Vasco, 189; Andalucía, 179; Cataluña, 166; Galicia, 155; Comunidad Valenciana, 70; Murcia, 69; Castilla y León, 23; Castilla-La Mancha, 19; y Aragón, 10; así como 68 positivos de estudiantes que siguen en Baleares y han sido notificados por esta Comunidad.

A ellos hay que sumar otros 153 positivos de estudiantes catalanes por viajes de fin de curso no a Mallorca, sino a la isla vecina de Menorca.

Cabe señalar que este miércoles el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

Según las cifras proporcionadas esta mañana por el Govern, esto afectaría a 181 jóvenes aislados en el hotel puente. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos ya pueden abandonar el hotel. Otros 51 estudiantes alojados en este hotel sí habían dado positivo y deberán quedarse.