Ayuso critica que la UE ponga "tanto empeño" en el aborto: "Si no hay niños, Europa no tendrá futuro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que la Unión Europea (UE) lleve semanas poniendo "tanto empeño" en el aborto. "Si no hay niños, Europa no tendrá futuro", ha sostenido.

"Una Europa como la nuestra que fundamenta sus raíces en la libertad y en la vida está poniendo tanto empeño en el aborto como se está diciendo estas semanas, trasladándose como un supuesto derecho universal cuando no nacen niños, cuando tenemos la población mas envejecida del mundo", ha afirmado Ayuso durante su intervención, vía telemática, en el seno de la 145ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones de la UE.

La 'popular' ha hecho alusión a la decisión del Parlamento Europeo (PE) que instó a los países comunitarios a despenalizar el aborto y considerarlo como un derecho humano.

"Tened claro que si no hay niños no va a haber Europa, no tendrá futuro y no habrá valores", ha señalado Ayuso, que ha instado a la UE a que "se centre y se pregunte bajo que principios se fundó".

La dirigente madrileña ha defendido que uno de los pilares de su Gobierno es "la familia", y especialmente aquello que tiene que ver con "con la natalidad y la vida".

Por ello, ha asegurado que desde el Ejecutivo regional apuestan por "eliminar barreras para las familias, para aquellas que quieren seguir adelante con sus embarazos, con el objetivo de "animarles a tener más hijos".

Más allá de defender cada uno a su país o región, la presidenta madrileña apuesta por "proyectos comunes" como los que se han visto durante la pandemia.

"Libertad educativa"

Por otro lado, Ayuso ha defendido su política de "libertad educativa" y ha recordado que el 96% de los padres pueden elegir en primera opción el colegio y el modelo que quieren para sus hijos independientemente del municipio y del código postal en el que vivan así como el modelo (público, privado o concertado).

Además, ha incidido en que han buscado en las aulas "un nuevo modelo de convivencia entre las nuevas tecnologías y la escuela tradicional". En este sentido, ha recordado que han eliminado el móvil de las aulas pero al mismo tiempo han profundizado en la digitalización, en la cultura del esfuerzo, del sacrificio, y del respeto al profesor.