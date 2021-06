L'Ajuntament d'Alacant convoca aquest dijous la constitució de la Taula de la Mobilitat Sostenible de la Ciutat

La taula estarà presidida pel regidor de Mobilitat, José Ramón González, qui ha explicat que l'objectiu principal "és poder realitzar millors propostes consensuades en una única taula sobre les línies d'actuació municipal encaminades a la implantació del nou model de mobilitat urbana a Alacant".

Així mateix, ha destacat, en un comunicat, que es buscarà "fomentar nous projectes i actuacions que incrementen la qualitat de vida dels seus ciutadans i visitants mitjançant el canvi en el repartiment modal de desplaçaments a través del desenvolupament de polítiques urbanes i accions que promoguen, un sistema de mobilitat urbana, segura, connectada i saludable".

Igualment, l'edil ha assenyalat que aquest procés de fomentar la mobilitat a Alacant passa per seguir avançant en el canvi d'hàbits que ja s'estaven produint en els desplaçaments urbans, amb la promoció i foment del transport públic col·lectiu.

Així com dels desplaçaments individuals, a peu, amb bicicleta i en vehicles de mobilitat personal enfront del vehicle privat motoritzat, altament contaminant.

"Tot açò seguint les recomanacions i propostes a nivell nacional de les diferents autoritats governamentals i les de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la de la Xarxa de les Ciutats per la Bicicleta i la de la Xarxa de les Ciutats que Caminen, amb l'objectiu que la mobilitat siga una realitat en la nostra ciutat", ha afegit.

D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Alacant ha engegat en els últims mesos nombroses les actuacions com "la implementació de la Ciutat 30, les zones 20 i residencials, els estudis i projectes per a realitzar la peatonalització del centre, el Pla d'Inversions per a la millora del servici públic de transport urbà col·lectiu de viatgers, amb autobús, 2017-2019, el Pla d'Accessibilitat de la ciutat d'Alacant, en el medi urbà, itineraris per als vianants accessibles, actualment en licitació".