Los estudiantes del Palma Bellver reciben al grito de "somos libres" el auto del TSJIB que tumba el aislamiento

Tras el auto del TSJIB, 181 jóvenes que permanecen en el hotel podrán abandonar las instalaciones al tratarse de contactos estrechos que no han dado positivo por Covid-19. Además, 20 jóvenes en la misma situación permanecen en un hotel de Alcúdia.

Todavía en sus habitaciones, los jóvenes han coreado lemas como "somos libres" y muestran manifestaciones de alegría tras varios días aislados. Además, a su paso por el establecimiento hotelero, algunos vehículos hacen sonar sus bocinas. Hasta el hotel se han desplazado familiares de algunos de los estudiantes a la espera de su salida.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.