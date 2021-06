La JGPA rechaza tramitar la ley sobre polígonos industriales que planteaba el PP

Fue el portavoz adjunto del PP, Pablo González, el encargado de defender la iniciativa en el pleno del parlamento asturiano, argumentando que el texto que pretendían impulsar serviría para garantizar recursos, empleos y competitividad. Además, insistió en que había sido consensuado con los agentes económicos y que podría ser mejorado en el trámite de la ponencia y las enmiendas correspondientes.

A esta iniciativa hizo mención la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, tras la reunión que mantuvo este martes con el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón. Le animó a respaldar un texto que consideraba bueno para Asturias.

Sin embargo, los 'populares' han sumado 19 votos con el respaldo de Ciudadanos, Foro y Vox, una cantidad insuficiente ante los 22 de PSOE e IU. Desde el PSOE, el diputado Luis Ramón Huerga, afirmó que el PP había "fusilado" la ley de la Comunidad Valenciana y reprochó que no se tuviera en cuenta la colaboración con los ayuntamientos.

Los cuatro diputados de Podemos terminaron absteniéndose en la votación. Argumentaron que no iban a oponerse a la toma en consideración, pero que esperaban las propuestas en la materia del Gobierno.

FARMACIA

El la sesión plenaria de este miércoles, la última del periodo de sesiones, el PP también ha visto cómo era rechazada la toma en consideración de otra proposición de ley, en este caso para modificar la legislación de atención y ordenación farmacéutica.

Fue la diputada del PP Cristina Vega quien defendió la necesidad de esta norma, de tal forma que se elimine la obligación de presencia física del farmacéutico en los botiquines farmacéuticos a fin de que esa presencia física pueda ser sustituida por una atención telemática por este, junto con la presencia física de personal auxiliar o técnicos en farmacia.

El resultado de la votación fue muy ajustado. Fueron 22 votos en contra (PSOE e IU) y 21 a favor (PP, Ciudadanos, Podemos y Foro). Vox, por su parte, se abstuvo.

La diputada socialista Carmen Eva Pérez dijo que el modelo que planteaba el PP no mejoraba el actual y añadió que no respondía a la necesidad general, planteándose si no obedecería a algún interés individual.