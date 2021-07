Cómo te intentan amargar las vacaciones con anuncios de alquileres vacacionales falsos

Seguro que ya tienes pensado dónde vas a pasar tus vacaciones de verano y estás buscando alojamiento para disfrutar de esos días. Internet nos ofrece muchas posibilidades, pero cuidado si es demasiado bueno, bonito y barato porque podríamos estar ante un timo.

Es lo que le ocurrió a Javi, Lorna y a otros lectores de Maldita.es que se pusieron en contacto con nosotros para denunciarlo a través de nuestro correo timo@maldita.es. Estas dos personas buscaban piso en Almería y Bilbao, respectivamente y encontraron el piso ideal en Milanuncios. Casualmente, la supuesta propietaria, Marisa López, estaba intentando alquilar el mismo piso, con las mismas fotos, en dos ciudades distintas.

Inmobiliaria Rentames Cedida

Esta pedía a las personas interesadas en el piso que mandaran un WhatsApp indicando la ciudad en la que este se encontraba. Así lo hicieron Javi y Lorna.

Como podemos ver en las capturas de WhatsApp, la descripción de la vivienda es prácticamente idéntica tanto para el piso de Almería como para el de Bilbao: un piso “totalmente reformado” que consta de “3 habitaciones, 2 baños, trastero y garaje” a un precio de 400 euros, con gastos de comunidad e internet incluidos.

Todo una ganga, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta la localización de ambos pisos y el precio al que se alquilan en esas zonas.

El piso de Bilbao, según López, se encontraba en la calle Marcelino Oreja, mientras que el de Almería estaba en la calle Poeta Fermín Gil, en el barrio El Zapillo. Si hacemos una búsqueda en el portal inmobiliario Idealista del precio a los que se alquilan los pisos en estas calles podemos ver que en Almería un piso de una sola habitación cuesta 600 euros, mientras que en Bilbao no encontramos un piso de 3 habitaciones en la calle mencionada por menos de 1.200 euros.

Inmobiliaria Rentames Cedida

La supuesta propietaria afirma vivir en Canarias y no acepta visitas antes de que el inquilino haga el pago

En ambos casos, la supuesta dueña argumenta que vive en Canarias, motivo por el que no puede desplazarse para mostrar el piso a los interesados. Como solución, indica que será “la agencia inmobiliaria Rentames” la que se hará cargo de todo el proceso. Además, el inquilino no tendrá que pagar ningún otro tipo de coste extra por gastos de la agencia.

El piso, tanto en Almería como en Bilbao, indica que lo alquila por un mínimo de dos meses y un máximo indefinido y el precio, como decimos, son 400 euros, a lo que hay que añadir otros 400 de fianza. No obstante, no hay opción de poder visitarlo antes de realizar el pago.

Cuando Lorna le pregunta por la posibilidad de verlo antes de abonar los 800 euros, López argumenta que la inmobiliaria “no puede enviar agentes para todas las personas que solicitan una visita y menos ahora con la pandemia”.

Marisa López asegura que los trámites los hará la inmobiliaria “Rentames”

López indica que será la inmobiliaria Rentames la que se hará cargo del piso y les envía a ambos un enlace a la página web de la misma, la cual indica “tiene garantía de pago y, por lo tanto, reembolsa siempre el dinero si sucede cualquier motivo por el que no quiera el piso”.

Según indican en su web, la inmobiliaria se encuentra situada en Las Palmas de Gran Canaria, pero no hay rastro de que tengan oficinas ni en Almería ni en Bilbao. Tampoco incluye un número de teléfono al que poder dirigirse.

Pero no hay rastro de que esa inmobiliaria se encuentre en el número 58 de la Avenida José Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, como indican en su web. En Maldita.es hemos contactado con un supermercado Spar que se encuentra en ese número y con la clínica dental Odyme, que está situada en la parte de arriba. En ambos establecimientos niegan que haya una inmobiliaria con ese nombre en ese lugar.

En el apartado de “Política de privacidad” se indica que la empresa está registrada con el nombre Inmobiliaria Rentames S.L., pero no existe ninguna empresa con ese nombre ni en el Registro Mercantil, ni en otras páginas de búsqueda como LibreBOR o Infocif.

Lo que les hizo sospechar a los interesados de que se trataba de un fraude fue el bajo precio que tenía, así como la calidad de las fotos del anuncio.

“Soy fotógrafa y hace muchos años que vivo de alquiler en distintas partes del mundo. Y las fotos que enseñaba eran ya muy pro, lo que me despertó sospechas. No es tan normal ver fotos así de un piso”, asegura Lorna a Maldita.es.

Las fotos que menciona son las que le envió Marisa a través de un enlace de la página web de esta inmobiliaria para que pudiesen consultar las fotos.

Finalmente, tanto Lorna como Javi llegaron a la conclusión de que los estaban intentando timar gracias a los tuits publicados por otras personas denunciando lo que les había ocurrido.

Javi, buscando en Twitter, encontró que Lorna ya había publicado que se trataba de una estafa y se lo hizo saber a Marisa López. Por su parte, Lorna hizo una búsqueda de las imágenes del piso en Google y descubrió que a otra chica le había ocurrido lo mismo en una ciudad diferente, en Santa Cruz de Tenerife. La persona que intentaba alquilarlo, en este caso, no se llamaba Marisa, sino Ana María Díaz y la inmobiliaria era Real Estate Inmobiliaria, de la cual tampoco hay rastro ni funciona su página web.

El piso real se encuentra en Barcelona

Las fotos de los pisos de Bilbao y Almería, puesto que es la misma vivienda, están sacadas de un piso que en realidad está en Barcelona. Una búsqueda inversa de las imágenes nos llevan hasta el barrio de L´Eixample, concretamente a la calle Diputació. El piso se alquila por 1.595 euros mensuales, aunque no está disponible hasta el próximo mes de marzo.

En concreto, lo alquila Sh Barcelona, quienes indican a Maldita.es que no tienen constancia de que se estén utilizando estas fotos en otras supuestas inmobiliarias. Además, apuntan que si se están usando es sin su consentimiento y que no tienen “ningún tipo de relación con las agencias” mencionadas. Asimismo, hacen hincapié en la diferencia de precios entre el real y el que se anuncia en Milanuncios y explican que este piso se alquiló “el pasado 31 de marzo” y no estará disponible hasta marzo del próximo año.

El piso real se encuentra en Barcelona Cedida

Las características del presunto estafador coinciden con las que señalan Airbnb y el el Grupo de Delitos Tecnológicos

Airbnb España y el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil se han unido para concienciar a los usuarios del problema de los fraudes vacacionales. Como podemos ver, la persona que dice llamarse Marisa López y que intenta alquilar el piso a Lorna y Javi es un claro ejemplo de estas descripciones que nos proporcionan para poder identificar a estafadores, como ya os contamos en Maldita.es.

¿Cómo podemos evitar este tipo de fraudes?

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) recomienda tener presentes una serie de pasos:

●Ojo si un alquiler es demasiado barato. Si encuentras anuncios muy atractivos con precios por debajo de lo normal hasta el punto de que lo ves un chollo, no confíes a primera vista ya que muchos estafadores “buscar atraer el interés de los usuarios por medio de fotos atrayentes, zonas muy demandadas o descripciones muy llamativas”. No obstante, no siempre es así y puede que la oferta esté en la media que el resto para no llamar la atención.

●Podemos encontrar faltas de ortografía en las descripciones del inmueble o en los mensajes que nos envían. Esta característica es común en muchos fraudes que vemos, como pueden ser los casos de phishing debido a que utilizan en ocasiones traductores, por lo que podemos encontrar frases inconexas o sin sentido.

●Desconfía si el arrendatario sólo quiere comunicarse por correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. En ocasiones, puede que no ofrezcan teléfono de contacto o que cuando llamas se encuentre apagado y que sólo quieran comunicarse por escrito.

●Comprueba la identidad del anunciante y que el inmueble existe. Aunque los estafadores pueden falsificar la documentación e incluso utilizar fotocopias del DNI de otras personas a las que han timado, podemos optar por verificar que la casa o el apartamento existe utilizando Google Street View.

●No te fíes si no te quieren mostrar el piso hasta que no hagas un pago.

●Cuidado con los métodos de pago poco fiables. Aunque no nos debe alarmar que el anunciante nos pida un adelanto para la reserva, sí que debemos tener cuidado si nos pide que realicemos un pago mediante un método alternativo de los que tienen la plataforma para poder asegurar nuestras transacciones. Desde Airbnb aconsejan que si has reservado mediante esta plataforma y te piden un método de pago alternativo se lo hagas saber.

Desde Milanuncios, indican a Maldita.es que es importante que se utilice siempre “el chat interno de la plataforma”, que se desconfíe “si el arrendador evita el contacto personal y, en los casos en los que el modo de contacto sea remoto, guardar todos los mensajes intercambiados” y que se formalice “siempre el acuerdo de alquiler mediante un contrato que certifique la operación y las condiciones del inmueble alquilado”. En caso de ser inevitable pagar algún anticipo a modo de reserva, recomiendan “que se intente que sea lo más bajo posible, nunca el 100% del precio”.

Si crees que tú también has sido víctima de una de estas estafas o se han puesto en contacto contigo para llevarla a cabo, puedes contarnos tu historia enviándonos un email a timo@maldita.es.